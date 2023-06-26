26 июня: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник 26 июня

26 июня в Украине и по всему миру отмечают несколько общественно важных праздников и среди них Международный день ООН в поддержке жертв пыток. Кроме того, 26 июня чествуют мученицу Акилину. Какие праздники 26 июня, что можно делать и чего нельзя читайте в материале.

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26 июня ― праздники:

Международный день в поддержку жертв пыток,

Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного обращения

Международный день в поддержку жертв пыток отмечается ежегодно 26 июня. Пытки ― это нанесение физической или/и психологической боли человеку или третьему лицу для того, чтобы осуществить принуждение и/или получить удовольствие от боли человека. Цивилизованные страны давно подписали ряд международных договоров о запрещении применения пыток и ответственности за это. С 12 декабря 1997 года по рекомендации Экономического и Социального Совета, Генассамблея ООН провозгласила 26 июня Международным днем ​​в поддержку жертв пыток и пыток.

Этот день проводится с целью искоренения пыток и обеспечения эффективного функционирования Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года, которая вступила в силу 26 июня 1987 года.

К сожалению, россияне пытают украинцев ― солдат, волонтеров, медиков и просто гражданских еще с 2014 года. Однако с 24 февраля 2022 года с полномасштабным вторжением россии в Украину россияне замучили тысячи украинцев в Киевской области, под Харьковом, Черниговом, Сумами на юге и на востоке Украины. Украина продолжает расследование и сбор доказательств этих преступлений для привлечения ответственных россиян в суд в Гааге. Убийство и пытки украинцев в Буче и в Ирпене уже признают геноцидом многие страны мира.

Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного обращения отмечают 26 июня ежегодно. Решение о Дне борьбы принято 7 декабря 1987 г. (A/RES/42/112) на основе рекомендации Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом 1987 года. Именно 26 июня был создан и утвержден Всеобъемлющий план будущей деятельности по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами, в честь которого создан памятный день

Впервые с наркотиками на международном уровне пытались бороться в начале ХХ века ― в феврале 1909 года Шанхайская опиумная комиссия, в которой приняли участие 13 стран, пытавшихся ограничить вывоз китайского опиума в Старый и Новый Свет.

Сейчас проблема наркомании и борьбы со злоупотреблением наркотиков и их незаконным оборотом является одной из главных для правоохранительных органов всех стран мира.

26 июня ― Церковные праздники:

День памяти мученицы Акилины (Килины);

День памяти святого Трифилия, епископа Левкуссии;

День памяти святой мученицы Акилины отмечают 26 июня. Акилина ― христианская мученица III века. Она родилась в финикийском городе Библ, ребенком потеряла отца. Шел седьмой год царствования Диоклетиана, когда начались гонения на христиан. Разговоры блаженной Акилины с детьми подслушали и передали солдатам. Несмотря на то, что Акилине было 12 лет, ее взяли под стражу. Не отрекшись от веры даже после пыток, она была обезглавлена.

День памяти святого Трифилия отмечают 26 июня. Трифилий родился на Кипре, ему с рождения Бог предсказал архиерейский сан. Его учитель отправился с Трифилием в Иерусалим, где этот хотел дать сам архиерея тому, кого видел в святом видении. Святой Трифилий был поставлен епископом града Левкуссийского на острове Кипр, однако он оставался с учителем своим Спиридоном. Они отличались мудростью, которой делились и с прихожанами удивляли ученых.

26 июня ― День ангела:

Ежегодно День ангела 26 ибня отмечают Александр, Андрей, Даниил, Дмитрий, Иван, Савва, Яков, Ян, Акилина, Александра, Анна, Антонина и Пелагея

26 июня ― приметы и традиции:

В народе праздник Акилины называли Килины-гречишницы, поскольку было принято сеять гречку. Сеять гречку следовало в пыльную, сухую или песчаную землю при ясной и солнечной погоде.

Если пчелы с утра отправляются на добычу ― будет хороший день.

26 июня можно было отправляться на собрание земляники ― к тому времени она уже созревала.

На день Килины украинцы устраивали праздник каши. Крестьяне готовили кашу и хвалили ее перед соседями, а также угощали ею бездомных. Те в свою очередь благодарили хозяев и желали им, чтобы у них гречка родила обильно.

26 июня ― что можно делать и что нельзя делать:

Нельзя в этот день отказывать в гостеприимстве.

Молоко на Килину не пили, — существовала примета, что в этот день оно становится вредным для здоровья.

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