26 червня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято 26 червня

26 червня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них Міжнародний день ООН у підтримці жертв тортур. Крім того, 26 червня вшановують мученицю Акилину . Які свята 26 червня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі.

Більше на тему: Яке сьогодні свято 25 червня

26 червня ― свята:

Міжнародний день на підтримку жертв тортур,

Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу

Міжнародний день на підтримку жертв тортур відзначається 26 червня щороку. Тортури ― це завдання фізичного чи/і психологічного болю людині, чи третій особі для того, щоб здійснити примус та/або отримати задоволення від болю людини. Цивілізовані країни давно підписали ряд міжнародних договорів про заборону застосування тортур та відповідальність за це. Від 12 грудня 1997 року за рекомендацією Економічної і Соціальної Ради, Генасамблея ООН проголосила 26 червня Міжнародним днем у підтримку жертв катувань і тортур.

Цей день проводиться з метою викорінювання катувань і забезпечення ефективного функціонування Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 1984 року, яка набула чинності 26 червня 1987 року.

На жаль, росіяни катують українців ― солдат, волонтерів, медиків та просто цивільних ще з 2014 року. Проте, з 24 лютого 2022 року із повномасштабним вторгненням росії в Україну, росіяни закатували тисячі українців у Київській області, під Харковом, Черніговом, Сумами на Півдні та на Сході України. Україна продовжує розслідування та збір доказів цих злочинів, щоб притягнути відповідальних росіян до суду в Гаазі. Вбивство та катування українців у Бучі та Ірпіні вже визнають геноцидом країни світу.

Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу відзначають 26 червня щороку. Рішення про День боротьби прийнято 7 грудня 1987 (A/RES/42/112) на основі рекомендації Міжнародної конференції з боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їх незаконним обігом 1987 року. Саме 26 червня було створено та затверджено Всеохоплюючий план майбутньої діяльності по боротьбі зі зловживанням наркотичними засобами, на честь якого створено пам’ятний день

Вперше із наркотиками на міжнародному рівні намагалися боротися на початку ХХ століття ― у лютому 1909 року Шанхайська опіумна комісія, участь у роботі якої взяли 13 країн, які намагалися обмежити вивезення китайського опіуму в Старий та Новий Світ.

Зараз проблема наркоманії та боротьби із зловживанням наркотиками та їх незаконним обігом одна з головних для правоохоронних органів усіх країн світу.

26 червня ― Церковні свята:

День пам’яті мучениці Акилини (Килини);

День пам’яті святого Трифілія, єпископа Левкусії;

День пам’яті святої мучениці Акилини відзначають 26 червня. Акилина ― християнська мучениця і свята III століття. Вона народилася у фінікійському місті Бібл, дитиною втратила батька. Йшов сьомий рік царювання Діоклетіана, коли почалися гоніння на християн. Розмови блаженної Акилини з дітьми підслухали і передали солдатам. Незважаючи на те, що Акилині було 12 років, її взяли під варту. Не зрікшись віри навіть після тортур, вона була обезголовлена.

День пам’яті святого Трифілія відзначають 26 червня. Тифилій народився на Кіпрі, йому від народження Бог передбачив архієрейський сан. Його вчитель відправився із Тифилієм до Єрусалиму, де ца хотів дати сам архієрея тому, кого бачив у святому видінні. Святого Трифилія поставлено було єпископом града Левкусійського на острові Кіпр, проте він залишався з учителем своїм Спиридоном. Вон вирізнялися мудрістю, якою ділилися і з прихожанами дивували вчених.

26 червня ― День ангела:

Олександр , Андрій , Данило , Дмитро , Іван , Сава , Яків , Ян , Акіліна , Олександра , Ганна , Антоніна , Пелагея

26 червня ― прикмети і традиції:

У народі свято Акиоини називали Килини-Гречишниці, оскільки було прийнято сіяти гречку. Сіяти гречку слід було в курну, суху або піщану землю при ясній і сонячній погоді.

Якщо бджоли з раннього ранку відправляються за здобиччю ― буде хороший день.

26 червня можна було вирушати на збори суниці ― на той час вона вже дозрівала.

На день Килини українці влаштовували свято каші. Селяни готували кашу і хвалили її перед сусідами, а також пригощали нею безхатьків. Ті своєю чергою дякували господарям та бажали їм, щоб у них гречка родила рясно.

26 червня ― що можна робити і що не можна робити:

Не можна в цей день відмовляти в гостинності.

Молоко на Килину не пили, — існувала прикмета, що в цей день воно стає шкідливим для здоров’я.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ