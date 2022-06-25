25 июня: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник: 25 июня

25 июня в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них День таможенника Украины. Кроме того, 25 июня чествуют Святого Онуфрия. Какие праздники 25 июня, что можно делать и чего нельзя, читайте в материале.

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25 июня ― Праздники:

Международный день моряка;

День таможенника Украины;

Всемирный день витилиго;

Международный день моряка отмечается ежегодно 25 июня. Официальное решение о праздновании Дня моряка на международном уровне было принято по инициативе Государств-членов Международной морской организации, входящих в ООН в 2010 году. Резолюция STCW/CONF.2/DC.4. утвердила празднование на 25 июня.

Работа моряков всегда была с долей романтики. Подростки мечтали попасть на борт, уйти в море и увидеть новые страны. Кроме того, работа моряка опасна ― нужно четко уметь прокладывать пути по морю, выживать при штормах и иметь возможность отбиться от пиратов, которые существуют и в 21 веке. Жены моряков должны привыкнуть ждать любимых месяцами, пока те в рейсе.

День таможенника Украины и День таможни празднуют 25 июня каждый год. Верховная Рада Украины в 1991 году приняла Закон о таможенном деле в Украине. А соответствующий Указ Президента Украины о праздниках и памятных датах № 353/92 был подписан 22 июня 1992 года ―– им утверждено празднование Дня таможни. 25 июня 2020 года День таможенника Украины утвержден Указом Президента Украины №251/2020.

Таможенники не только играют ключевую роль в экономике Украины. 24 февраля 2022 года таможенники первыми встретили нашествие россиян с Севера, Востока и Юга, и мужественно защищали суверенные границы Украину. На «Азовстали» от россиян защищались отдельные подразделения украинских таможенников. Праздник таможенника в Украине просто невозможно недооценить.

Всемирный день витилиго отмечают 25 июня каждый год. Самый известный больной витилиго ― Майкл Джексон. 25 июня сделали Днем витилиго, потому что Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года. Впервые Всемирный день витилиго проводился в 2011 году, с тех пор стал ежегодным глобальным мероприятием. Мероприятия памятного дня связаны с необходимостью повышения осведомленности общества о витилиго. Кроме того, подчеркивается то, что многие люди до сих пор издеваются над больными, проявляют социальное пренебрежение, что приводит к психологическим травмам миллионов людей. Витилиго ― заболевание, в возникновении которого играют роль нарушения деятельности нервной и эндокринной систем. Уменьшается, нарушается функция меланоцитов, и на коже больного появляются обесцвеченные пятна. Они могут расти и сливаться. Волосы могут также обесцвечиваться на этих участках. Витилиго не вызывает изменения физического самочувствия, больше влияет на психоэмоциональное состояние.

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25 июня ― церковные праздники:

День памяти святого Онуфрия Великого

Петра Атонского

День памяти святого Онуфрия отмечают 25 июня каждый год. Онуфрий славится тем, что жил отшельником в течение 60 лет. Когда он был маленьким, то рос в монастыре в любви к Богу и строгим правилам. Но когда он услышал о жизни отшельников, то не смог себе отказать в желании стать таким святым, как они. Он тайно бежал из монастыря и отправился в пустыню ночью. Когда ему стало страшно, к нему спустился ангел, который ободрил парня и пообещал Божьей помощи. В пустыне он нашел отшельника, с которым жил и у которого учился. Затем Онуфрий стал жить сам ― он нашел пальму, под которой скрывался от палящего солнца. Двенадцать пальмовых листьев поочередно давали ему в пищу финики, а воду и хлеб ему приносил ангел. Перед своей смертью, преподобный Онуфрий встретился со святым Пафнутием, который похоронил святого, а затем написал его житие.

День памяти Петра Атонского отмечают 25 июня. Петр верил в единого Бога, однако попал в тюрьму в плен в Самаре в 667 году. Он много лет провел в темнице, держась за веру в Бога. Святой Николай явился ему и сказал просить о помощи у Симеона Богоприемца. После этого голоса попросили его быть верным Богу до смерти, и когда Петр согласился, оковы упали, и Николай вывел его из темницы. Петр поклонился святым в Риме, и приняв монашескую рясу, отправился в Грецию. В 681 году Бог надоумил его причалить на полуострове и провести там свою жизнь в поклонении на горе Атон. Там Петр жил и умер. Умер преподобный Петр 734 г., на горе Атон он прожил 53 года. В 969 г. его мощи перенесены были в Фотоки, в Тракии.

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25 июня ― День ангела:

Каждый год 25 июня День ангела празднуют Андрей, Арсений, Иван, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан, Ян и Анна.

25 июня ― приметы и традиции:

Много белок в саду и лесу – к дождливому году.

Те, кто заботится о красоте, на Онуфрия, умываясь, натирают щеки лепестками мака ― «чтобы всегда были красные лица».

Наши предки в этот день следили за облаками.

В этот день девочки собирают синие полевые васильки и красные маки и несут домой цветать ими образы.

25 июня ― что можно и нельзя делать:

Не стоит ложиться позже полуночи, иначе планы и мечты так и не реализуются.

Не разрешайте малышам спать на чужих подушках, а то их станут мучить ночные кошмары.

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