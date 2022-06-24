24 июня: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник: 24 июня

24 июня в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них Международный день феи. Кроме того, 24 июня чествуют апостолов Варфоломея и Варнаву. Какие праздники 24 июня, что можно делать и чего нельзя, читайте в материале.

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24 июня ― праздники:

Международный День фей

Международный день розового вина.

Международный день фей отмечают 24 июня ежегодно. Никто не знает, откуда пошел этот праздник, однако во всех странах люди в этот день верят в магию, фей, лепреконов, гоблинов и других магических существ. К празднику устраивают фестивали, празднования, показывают фильмы на эту тематику и развлекают детей и взрослых. Это день фантазии и анимации. Можно почувствовать себя ребенком, несмотря на свой возраст. Также верят, что хобгоблины, баньши, фейри и все магические существа могут выходить на люди и взаимодействовать со смертными. Праздник считается праздником природы, поскольку все феи в мифологии связаны с природными силами. К ним относятся также русалки, лешие и другие.

Международный день розового вина отмечают 24 июня в 2022 году. Каждый год праздник отмечают в четвертую пятницу июня, и в 2022 году это как раз 24 июня. Международный день розового вина отмечается с 22 июня 2018 года. Идея создания праздника принадлежит Валерии Русселе, которая является владелицей знаменитых винных хозяйств. Создана также Международная организация для планирования мероприятия, председателем которой является также Валери Руссель. Считается, что родина розовых вин — Прованс во Франции. Розовое вино появилось примерно в XIV веке и приобрело популярность. Говорят, что среди других вин, розовое ― наименее вредно для организма, однако врачи все равно напоминают, что любое употребление алкоголя вредно для здоровья.

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24 июня ― Церковные праздники:

День памяти апостолов Варфоломея и Варнавы приходится на 24 июня. Апостол Варфоломей был одним из 12 апостолов Христа. Он отправился проповедовать в Малую Азию и встречал там несколько других святых. Он проповедовал за христианство при Иване Богослове. В городке Иераполь во Фригии он вылечил мужчину, который был слеп. Это вызвало большое возмущение у народа, многие обратились в христианство. Также они исцеляли людей и изгоняли бесов. Услышав об этом, женщина градоначальника Никанора обратилась за помощью, потому что ее укусила змея. Апостолы ее исцелили, однако ее муж решил наказать всех причастных. Филиппа и Варфоломея он отдал приказ распять, но началось землетрясение, от которого погиб градоначальник и его воеводы. Народ успел спасти Варфоломея, однако Филипп погиб. Апостол Варфоломей отправился в Индию, где перевел с еврейского языка Евангелие от Матфея и привел ко Христу много язычников. Затем он отправился в Великую Армению, где исцелил одержимую бесом дочь царя Полимия и обратил в христианство чудесами многих людей. По приказу брата царя Астиага апостола распяли, затем содрали с него шкуру и отрубили голову.

Святой апостол Варнава был учеником Господа из числа 70-ти. При рождении его назвали Иосифом. Он учился в Иерусалиме законником, его родители были богаты. Он был благочестив, и был популярен среди христиан. По поручению апостолов Варнава пошел в Антиохию проповедовать. Затем он проповедовал в Фарсе и возвратился в Иерусалим. Когда царь Ирод умертвил апостола Иакова Заведеева и, угодив иудеям, взял под стражу апостола Петра, святые апостолы Варнава и Павел, выведенные из темницы Ангелом Господним, скрылись в доме тети Варнавы. Он отправился проповедовать на Кипре, основал епископский пристоль в Медиолане в Италии. Озлобленные иудеи настроили язычников против апостола, вывели его из города, избили камнями и на костре попытались сжечь тело. Сын тети Варнавы Марк взял на следующий день неповрежденное тело апостола и похоронил в пещере, положив на грудь, согласно завещанию апостола, переписное его собственной рукой Евангелие от Матфея.

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24 июня ― День ангела:

Каждый год 24 июня свой день Ангела отмечают Варфоломей и Мария.

24 июня ― приметы и традиции:

Если не спать до рассвета, можно услышать пение эльфов – а это к счастью.

К дождю чувствуется усиленный запах травы утром, а также аромат жимолости.

Если стоят тёплые ночи, то можно ожидать богатого урожая плодовых деревьев.

Расцветшая акация — год будет урожайным.

24 июня ― что можно делать и что нельзя делать:

Нельзя рвать траву, потому что по ней катается всякая нечистая сила.

Нельзя пить алкоголь, а также есть жирную и вредную пищу.

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