Гороскоп на 24 июня 2022 года

Каким будет новый день? К чему стоит приготовиться всем знакам зодиака? Читайте астрологический прогноз на 24 июня 2022 года, от экстрасенсов СТБ.

Овен

Не сомневайтесь в своей продуктивности, просто погрузитесь в работу. Это принесет желаемый результат.

Телец

Страстные чувства и приятные комплименты ― это именно то, что ждет Тельцов. Погрузитесь в атмосферу романтики.

Близнецы

Спешка делает вас нетерпеливым. Не позволяйте себе спешить, если стресс становится неуправляемым. Лучше сделайте перерыв.

Рак

Все будет происходить медленнее и это, безусловно, будет вас раздражать. Постарайтесь справиться с собой, иначе рискуете заработать нервный срыв.

Лев

Вы будете креативны и выразительны. Проявите себя с лучшей стороны.

Дева

Было бы неплохо компенсировать усталость спортивными упражнениями. Только так вы можете выпустить пар и отвлечься.

Весы

У вас еще много дел, но вы не сможете сделать все. Поэтому обратитесь за помощью к близким друзьям, которые вам не откажут.

Скорпион

Луна сейчас разжигает в вас желание спорить. Если вы обнаружите, что порыв никуда не денется, лучше направьте свою энергию в другое русло.

Стрелец

Когда лихорадочный темп утихает, межличностные отношения снова налаживаются. Поверьте звездам!

Козерог

Обратите внимание на свое самочувствие и состояние кожи. Стресс явно пошел вам не на пользу. Уделите время себе, а не работе.

Водолей

Следите за своими личными вещами. Вы довольно рассеяны и можете забывать ценные вещи в общественных местах.

Рыбы

Вы чувствуете опустошение. Кажется, что вы остановились. Но не спешите делать пессимистические выводы. Все еще можно исправить.

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