Гороскоп на 24 июня 2022 года
Каким будет новый день? К чему стоит приготовиться всем знакам зодиака? Читайте астрологический прогноз на 24 июня 2022 года, от экстрасенсов СТБ.
Овен
Не сомневайтесь в своей продуктивности, просто погрузитесь в работу. Это принесет желаемый результат.
Телец
Страстные чувства и приятные комплименты ― это именно то, что ждет Тельцов. Погрузитесь в атмосферу романтики.
Близнецы
Спешка делает вас нетерпеливым. Не позволяйте себе спешить, если стресс становится неуправляемым. Лучше сделайте перерыв.
Рак
Все будет происходить медленнее и это, безусловно, будет вас раздражать. Постарайтесь справиться с собой, иначе рискуете заработать нервный срыв.
Лев
Вы будете креативны и выразительны. Проявите себя с лучшей стороны.
Дева
Было бы неплохо компенсировать усталость спортивными упражнениями. Только так вы можете выпустить пар и отвлечься.
Весы
У вас еще много дел, но вы не сможете сделать все. Поэтому обратитесь за помощью к близким друзьям, которые вам не откажут.
Скорпион
Луна сейчас разжигает в вас желание спорить. Если вы обнаружите, что порыв никуда не денется, лучше направьте свою энергию в другое русло.
Стрелец
Когда лихорадочный темп утихает, межличностные отношения снова налаживаются. Поверьте звездам!
Козерог
Обратите внимание на свое самочувствие и состояние кожи. Стресс явно пошел вам не на пользу. Уделите время себе, а не работе.
Водолей
Следите за своими личными вещами. Вы довольно рассеяны и можете забывать ценные вещи в общественных местах.
Рыбы
Вы чувствуете опустошение. Кажется, что вы остановились. Но не спешите делать пессимистические выводы. Все еще можно исправить.
Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ