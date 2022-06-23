Гороскоп на 24 червня 2022 року

Яким буде новий день? До чого варто приготуватися всім знакам зодіаку? Читайте астрологічний прогноз на 24 червня 2022 року, від екстрасенсів СТБ.

Овен

Не сумнівайтеся в своїй продуктивності, просто пориньте в роботу. Це принесе бажаний результат.

Телець

Пристрасні почуття і приємні компліменти ― це саме те, що чекає Тельців. Пориньте в атмосферу романтики.

Близнюки

Поспіх робить вас нетерплячими. Не дозволяйте собі поспішати, якщо стрес стає некерованим. Краще зробіть перерву.

Рак

Усе відбуватиметься повільніше, і це, безумовно, вас дратуватиме. Постарайтеся впоратися з собою, інакше ризикуєте заробити нервовий зрив.

Лев

Ви будете креативні і виразні. Проявіть себе з кращого боку.

Діва

Було б непогано компенсувати втому спортивними вправами. Тільки так ви можете випустити пару і відволіктися.

Терези

У вас ще багато справ, але ви не зможете переробити все. Тому зверніться по допомогу до близьких друзів, які вам не відмовлять.

Скорпіон

Місяць зараз розпалює у вас бажання сперечатися. Якщо ви виявите, що порив нікуди не дінеться, краще спрямуйте свою енергію в інше русло.

Стрілець

Коли гарячковий темп ущухає, міжособистісні взаємини знову налагоджуються. Повірте зіркам!

Козеріг

Зверніть увагу на своє самопочуття і стан шкіри. Стрес явно пішов вам не на користь. Приділіть час собі, а не роботі.

Водолій

Стежте за своїми особистими речами. Ви будете дуже неуважні і можете забувати цінні речі в громадських місцях.

Риби

Ви відчуваєте спустошення. Здається, що ви зупинилися. Але не поспішайте робити песимістичні висновки. Усе ще можна виправити.

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