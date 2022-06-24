24 червня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято: 24 червня

24 червня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них Міжнародний день феї. Крім того, 24 червня вшановують апостолів Варфоломія та Варнаву. Які свята 24 червня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі.

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24 червня ― свята:

Міжнародний День фей

Міжнародний день рожевого вина.

Міжнародний день фей святкують 24 червня щороку. Ніхто не знає, звідки пішло це свято, проте в усіх країнах люди цього дня вірять у магію, фей, лепреконів, гоблінів та інших магічних істот. До свята влаштовують фестивалі, святкування, фільмопокази на цю тематику й розважають дітей та дорослих. Це день фантазії та анімації. Можна відчути себе дитиною, незважаючи на свій вік. Також, вірять, що хобгобліни, баньші, фейрі й усі магічні істоти також можуть виходити на люди й взаємодіяти із смертними. Свято вважається святом природи, оскільки усі феї у міфології пов’язані із природними силами. До них же відносяться також русалки, лісовики та інші.

Міжнародний день рожевого вина святкують 24 червня у 2022 році. Щороку свято відзначають у четверту п’ятницю червня, і в 2022 році це якраз 24 червня. Ідея створення свята належить Валері Руссель, яка є власницею знаменитих винних господарств. Створена також Міжнародна організація для планування цього заходу, головою якої є також Валері Руссель. Вважається, що батьківщиною для рожевих вин був Прованс у Франції. Рожеве вино з’явилося приблизно в XIV столітті й набуло популярності. Вважається, що серед інших вин рожеве ― найменш шкідливе для організму, проте лікарі все одно нагадують, що будь-яке вживання алкоголю шкідливе для здоров’я.

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24 червня ― Церковні свята:

День пам’яті апостолів Варфоломія та Варнави припадає на 24 червня. Апостол Варфоломій був одним із 12 апостолів Христа. Він відправився проповідувати у Малу Азію і зустрічав там кілька інших святих. Він проповідував за християнство за Івана Богослова. У містечку Ієраполь у Фригії він вилікував чоловіка, який був сліпим. Це викликало велике збурення у народу, багато людей пішли до християнства. Також вони зціляли хвороби й виганяли бісів. Почувши про це, жінка градоначальника Ніканора звернулася за допомогою, бо її вкусила змія. Апостоли її зцілили, проте, натомість її чоловік вирішив покарати усіх причетних. Пилипа і Варфоломія він наказав розіп’яти, проте почався землетрус, від якого загинув градоначальник і його воєводи. Народ встиг врятувати Варфоломія, проте Пилип загинув. Апостол Варфоломій відправився до Індії, де переклав з єврейської мови Євангеліє від Матвія і привів до Христа багато язичників. Потім він відправився у Велику Вірменію, де зцілив одержиму бісом дочку царя Полимія й навернув до християнства чудесами багатьох людей. За наказом брата царя Астіага апостола розіп’яли, потім здерли з нього шкуру та відрубали голову.

Святий апостол Варнава був учнем Господа із числа 70-ти. При народженні його назвали Йосипом. Він вчився у Єрусалимі на законника, його батьки були багаті. Він був благочестивий і популярний серед християн. За дорученням апостолів Варнава пішов в Антіохію проповідувати. Потім він проповідував у Тарсі, й повернувся до Єрусалиму. Коли цар Ірод умертвив апостола Якова Заведеєва і, догодивши іудеям, взяв під варту апостола Петра, святі апостоли Варнава і Павло, виведені з темниці Ангелом Господнім, сховались в домі тітки Варнави. Він відправився проповідувати на Кіпрі, заснував єпископський пристіл в Медіолані в Італії. Озлоблені іудеї підбурили язичників проти апостола, вивели його з міста, побили камінням та на багатті спробували спалити тіло. Син тітки Варнави Марк, взяв наступного дня непошкоджене тіло апостола і похоронив в печері, поклавши на груди, згідно заповіту апостола, переписне його власною рукою Євангеліє від Матвія.

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24 червня ― День ангела:

Щороку 24 червня свій день ангела відзначають Варфоломій та Марія.

24 червня ― прикмети і традиції:

Якщо не спати до світанку, можна почути співи ельфів ― а це на щастя.

До дощу відчувається посилений запах трави вранці, а також пахощі жимолості.

Якщо стоять теплі ночі, то можна очікувати багатого врожаю плодових дерев.

Розцвіла акація — рік буде врожайним.

24 червня ― що можна робити і що не можна робити:

Не можна рвати траву, тому що по ній катається всяка нечиста сила.

Не можна пити алкоголь та їсти жирну та шкідливу їжу.

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