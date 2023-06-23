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Какой сегодня праздник: 23 июня

23.06.2023

23 июня в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них Международный Олимпийский день. Кроме того, 23 июня чествуют мученика Тимофея. Какие праздники 23 июня, что можно делать и чего нельзя, читайте в материале.

23 июня: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Фото — Pixabay

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23 июня ― праздники:

  • День государственной службы;
  • Международный олимпийский день.

День государственной службы отмечают ежегодно 23 июня. С 20 декабря Генассабнея ООН установила 23 июня Днем госслужащих. В Украине праздник подтвердили Указом Президента Украины «О Дне государственной службы» от 4 апреля 2003 г. № 291/2003. В День госслужащего решено обращать особое внимание на ответственность и обязанности работников государственного сектора. Кроме того, 23 июня объявляется, кто получил звание «лучшего госслужащего» в Украине.

Международный Олимпийский день отмечается 23 июня ежегодно. Международный олимпийский комитет в январе 1948 года во время 42-й сессии МОК в Сент-Морице решением признал Международный Олимпийский день 23 июня. 23 июня выбрали потому, что именно в этот день 1894 года создан МОК, после того, как энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен в Париже сделал свой доклад перед международным атлетическим конгрессом и изменил историю.

Когда конгресс принял решение о проведении в 1896 году в Греции первой Олимпиады, именно барон Кубертен получил честь возглавить вновь созданный МОК.

В честь создания МОК в ближайшие выходные принято устраивать спортивные мероприятия, в том числе бег на длинные и короткие дистанции. Важным моментом является привлечение молодежи для проведения мероприятий.

23 июня ― Церковные праздники:

День памяти священномученика Тимофея, епископа Пруского, отмечают ежегодно 23 июня. Тимофей жил в городке Пруса в Малой Азии, у горы Олимпийска в IV веке. Он служил в Церкви в период правления императора Юлиана Отступника. Юлиан отличился нелюбовью к христианам и гонениями, и епископ также стал его жертвой. Его схватили солдаты и бросили в темницу, где подвергали пыткам и требовали забыть о христианстве. Однако Тимофей выдержал пытки, чем обратил в христианство и людей, которые это видели и некоторых солдат. После мученической кончины Церковь прославила его как одного из святых мучеников.

23 июня ― День ангела:

Ежегодно 23 июня свой День ангела празднуют Александр, Алексей, Василий, Иван, Макар, Николай, Павел, Семен, Тимофей, Ян и Антонина.

23 июня ― приметы и традиции:

  • Считалось, что даже мелочи приобретают пророческий смысл. Могут сбываться сны.
  • В народе день 23 июня назвали Тимофеевым, а также Днем привидений.
  • Голуби прячутся от солнца до грозы.

23 июня ― что можно делать и что нельзя:

  • День считается неблагоприятным для решения финансовых вопросов.
  • Нельзя жадничать о потраченных деньгах.

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