Какой сегодня праздник 22 июня

22 июня в Украине и во всем мире отмечают несколько общественно важных праздников и среди них День скорби и памяти жертв войны в Украине. Кроме того, 22 июня чествуют святого Кирилла Александрийского. Какие праздники 22 июня, что можно делать и чего нельзя, читайте в материале.

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22 июня ― праздники:

День скорби и памяти жертв войны в Украине отмечают ежегодно 22 июня. По советским источникам в 4 часа утра 22 июня 1941 Третий Рейх напал на территорию Украины в составе СССР. Украина установила 22 марта Указом Президента Украины от 17 ноября 2000 года № 1245/2000 памятную дату ― «День скорби и чествования памяти жертв Войны в Украине». Миллионы украинцев расплатились своей жизнью, когда крупнейшие армии в тогдашнем мире несколько раз прошли с боями по территории Украины. Нацисты Гитлера и коммунисты Сталина нещадно убивали врагов и мирное население. Украина и Беларусь понесли наибольшие потери во время Второй мировой войны, а в Украине была уничтожена большая часть гражданских и уничтожено производство. Поэтому принято 22 июня вспоминать о кровавых последствиях войны, чтобы подобное никогда не повторилось.

К сожалению, в 5 утра 22 февраля 2022 года российский диктатор путин начал полномасштабное вторжение в Украину, начав бомбардировки городов и гражданских при помощи более смертоносного оружия, чем у нацистов в 1939-1945 гг. Однако, Путин почти полностью повторяет все шаги Гитлера от его начала политической карьеры, а его приказы и поведение россиян в Украине превысили немецких нацистов в жестокости и уничтожении гражданских.

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22 июня ― Церковные праздники:

День памяти святого Кирилла, епископа Александрийского отмечают ежегодно 22 июня. Кирилл был богословом и писателем. Он наследник святого Феофила. Вырос в богатой и влиятельной христианской семье. В юности святой Кирилл вступил в скит святого Макария в Нитрийских горах, где пробыл шесть лет. Феофил рукоположил его в диакона, затем Кирилл продолжал церковное служение. В свое время он активно занимался толкованием Священного писания: объяснял непонятные моменты прихожанам и многих вернул к вере во Христа. После смерти Феофила был избран на патриарший престол Александрийской Церкви. Кирилл посвятил жизнь жестокой борьбе с еретиками и проявлениями язычества в обществе. Он учил, что христиане, отпавшие во время гонений от Церкви, не могут быть вновь приняты.

В течение 32 лет руководил церковью и умер своей смертью в 444 году, оставив после себя множество трудов.

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22 июня ― День ангела:

Каждый год 22 июня день ангела празднуют по православному календарю Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Рафаэль, Ян, Марианна, Мария, Марта, Марфа и Фекла.

22 июня ― приметы и традиции:

Много комаров ― к дождю;

Светлое звездное небо ― к хорошему урожаю грибов;

Если с утра доносится гром, то быть проливному дождю до вечера.

22 июня ― что можно делать и что нельзя:

Нельзя убивать комаров после полудня, иначе их станет гораздо больше.

Нельзя работать в саду и в поле, нужно дать отдохнуть растениям.

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