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Яке сьогодні свято: 23 червня

23.06.2023

23 червня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них Міжнародний Олімпійський день. Крім того, 23 червня вшановують мученика Тимофія. Які свята 23 червня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі.

23 червня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Фото – Pixabay

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23 червня ― свята:

  • День державної служби;
  • Міжнародний Олімпійський день.

День державної служби відзначають щороку 23 червня. З 20 грудня Генассабнея ООН встановила 23 червня ― Днем держслужбовців. В Україні свято підтвердили Указом Президента України «Про День державної служби» від 4 квітня 2003 року № 291/2003. На День держслужбовця вирішено звертати особливу увагу на відповідальність та обов’язки працівників державного сектору. Крім того, 23 червня оголошується, хто отримав звання «кращого держслужбовця» в Україні. 

Міжнародний Олімпійський день відзначають 23 червня щороку. Міжнародний олімпійський комітет в січні 1948 року під час 42 сесії МОК у Сент-Мориці рішенням визнав Міжнародний Олімпійський день 23 червня. 23 червня вибрали тому, що саме у цей день 1894 року створено МОК. Після того, як ентузіаст відродження олімпійського руху барон П’єр де Кубертен у Парижі зробив свою доповідь перед міжнародним атлетичним конгресом, і яка змінила історію.

Коли конгрес ухвалив рішення щодо проведення 1896 року в Греції першої Олімпіади, саме барон Кубертен отримав честь очолити новостворений МОК.

На честь створення МОК у найближчі вихідні прийнято влаштовувати спортивні заходи, в тому числі біг на довгі та короткі дистанції. Важливим моментом є залучення молоді до проведення заходів.

23 червня ― Церковні свята:

День пам’яті священномученика Тимофія, єпископа Пруського відзначають щороку 23 червня. Тимофій жив у містечку Пруса у Малій Азії, біля гори Олімпійська в IV столітті. Він служив у Церкві в період правління імператора Юліана Відступника. Юліан відзначився нелюбов’ю до християн та гоніннями, і єпископ також став його жертвою. Його схопили солдати та кинули до темниці, де піддавали тортурам та вимагали забути про християнство. Однак, Тимофій витримав знущання, чим навернув до християнства і людей, які це бачили і деяких солдат. Після мученицької кончини Церква прославила його як одного із святих мучеників.

23 червня ― День ангела:

Щороку 23 червня свій День ангела святкують Олександр, Олексій, Василь, Іван, Макар, Микола, Павло, Семен, Тимофій, Ян та Антоніна.

23 червня ― прикмети і традиції:

Вважалося, що навіть дрібниці набувають пророчий сенс. Можуть збуватися сни.

У народі день 23 червня назвали Тимофієвим, а також Днем привидів.

Голуби ховаються від сонця ― до грози.

23 червня ― що можна робити і що не можна:

День вважається несприятливим для вирішення фінансових питань.

Не можна скупитися та жаліти про витрачені гроші.

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