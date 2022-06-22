22 червня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято 22 червня

22 червня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні. Крім того, 22 червня вшановують святого Кирила . Які свята 22 червня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі.

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22 червня ― свята:

День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні відзначають щороку 22 червня. За радянськими джерелами о 4 годині ранку 22 червня 1941 року Третій Рейх напав на територію України у складі СРСР. Україна встановила 22 березня Указом Президента України від 17-го листопада 2000-го року № 1245/2000 пам’ятну дату ― «День скорботи і вшанування пам’яті жертв Війни в Україні». Мільйони українців розплатилися своїм життям коли найбільші армій у тогочасному світі кілька разів пройшли із боями по території України. Нацисти Гітлера та комуністи Сталіна нещадно вбивали ворогів та мирне населення. Україна та Білорусь понесли найбільші втрати під час Другої світової війни, а в Україні було знищено велику частину цивільних та знищено виробництво. Тому прийнято 22 червня згадувати про криваві наслідки війни, щоб подібне ніколи не повторилося.

На жаль, о 5 ранку 22 лютого 2022 року російський диктатор путін почав повномасштабне вторгнення в Україну, розпочавши бомбардування міст та цивільних із більш смертоносної зброї, ніж у нацистів у 1939-1945 рр. Однак, путін майже повністю повторює всі кроки Гітлера від початку його політичної кар’єри та до початку війни, а його накази та поведінка росіян в Україні перевищили німецьких нацистів у жорстокості та знищенні цивільних.

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22 червня ― Церковні свята:

День пам’яті святого Кирила, єпископа Олександрійського відзначають щороку 22 червня. Кирило був богословом і письменником. Він спадкоємець святого Феофіла. виріс у багатій та впливовій християнській родині. В юності святий Кирило вступив у скит святого Макарія в Нітрійських горах, де пробув шість років. Феофіл висвятив його на диякона, потім Кирило продовжував церковне служіння. Свого часу він активно займався тлумаченням Священного писання: пояснював незрозумілі моменти парафіянам, і багатьох повернув до віри в Христа. Після смерті Феофіла був вибраний на патріарший престол Александрійської Церкви. Кирило присвятив життя запеклій боротьбі з єретиками і проявами язичництва в суспільстві. Він вчив, що християни, які відпали під час гонінь від Церкви, не можуть бути знову нею прийняті.

Протягом 32 років керував церквою і помер своєю смертю в 444 році, залишивши після себе велику кількість праць.

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22 червня ― День ангела:

Щороку 22 червня день ангела святкують за православним календарем Олександр, Олексій, Іван, Кирило, Рафаель, Ян, Маріанна, Марія, Марта, Марфа та Фекла.

22 червня ― прикмети і традиції:

Багато комарів ― до дощу;

Світле зоряне небо ― до гарного врожаю грибів;

Якщо зранку чути грім, то бути проливному дощу до вечора.

22 червня ― що можна робити і що не можна:

Не можна вбивати комарів після полудня, інакше їх стане набагато більше.

Не можна працювати у саду й у полі, необхідно дати відпочити рослинам.

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