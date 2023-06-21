21 июня: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник 21 июня

21 июня в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них День летнего солнцестояния. Кроме того, 21 июня чествуют Феодора Колодязника. Какие праздники 21 июня, что можно делать и чего нельзя, читайте в материале.

21 июня ― праздники:

День летнего солнцестояния;

Международный день йоги;

День летнего солнцестояния ежегодно выпадает на 21 июня. Это самый длинный световой день в году, и сутки включают, соответственно, самую короткую ночь. Летнее солнцестояние всегда происходит в определенное время: в 2023 году – в 17:57 по киевскому времени. Этот день имеет мощную энергетику, а у славян он считался магическим, с особой силой. Центральную роль Солнцестояние играло в культуре славян до перехода на христианство.

Международный день йоги отмечается ежегодно 21 июня. Международный день йоги установлен на 21 июня резолюцией №69/131 ООН от 11 декабря 2014 года. Цель Международного Дня Йоги ― повышение осведомленности людей о преимуществах практики йоги. Йога отличается тем, что включает в себя специальные дыхательные практики, растяжку и медленные, но очень полезные для тела движения. Поэтому, многие предпочитают йогу, чтобы держать себя в форме.

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21 июня ― церковные праздники:

Великомученика Феодора Стратилата чествуют ежегодно 21 июня. В Украине его знают как Феодор Колодязник. Феодор жил в Малой Азии и был военным начальником города ― стратилатом. Однако он был христианином и много людей обратил, пока царь Лицин не узнал о его вере. После этого Феодора заставили поклониться языческим идолам. Однако тот попросил немного времени, но разбил их, а драгоценные металлы раздал людям. За это Феодора подвергли пыткам и распяли. Однако на следующий день на кресте его не было ― он был невредим. Это обратило много людей в христианство, а Феодор добровольно пошел на смерть.

21 июня ― день ангела:

Каждый год 21 июня день ангела по православному календарю празднуют Василий, Константин, Павел, Теодор, Федор, Мелания.

21 июня ― приметы и традиции:

Утром, славяне собирали росу, умывались ею, чтобы сохранить молодость и красоту.

В народе день назывался в честь Федора Колодезника . В этот день выбиралось место для будущих колодцев.

Если в этот день будет идти дождь ― будет долгая жизнь и крепкое здоровье.

Древние славяне чтили в этот день солнце и просили об урожае и счастливом году.

Вечер 21 июня отлично подходит для гадания. Особенно для гадания на жениха.

Девушки запускали венки со свечами в ночь на 21 июня.

21 июня ― что можно делать и что нельзя:

Нельзя ссориться и давать взаймы.

Нельзя выплескивать свою агрессию на близких людей.

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