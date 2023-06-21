Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Все проекты
ua

Какой сегодня праздник 21 июня

21.06.2023

21 июня в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них День летнего солнцестояния. Кроме того, 21 июня чествуют Феодора Колодязника. Какие праздники 21 июня, что можно делать и чего нельзя, читайте в материале.

21 июня: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

21 июня ― праздники:

  • День летнего солнцестояния;
  • Международный день йоги;

День летнего солнцестояния ежегодно выпадает на 21 июня. Это самый длинный световой день в году, и сутки включают, соответственно, самую короткую ночь. Летнее солнцестояние всегда происходит в определенное время: в 2023 году – в 17:57 по киевскому времени. Этот день имеет мощную энергетику, а у славян он считался магическим, с особой силой. Центральную роль Солнцестояние играло в культуре славян до перехода на христианство.

Международный день йоги отмечается ежегодно 21 июня. Международный день йоги установлен на 21 июня резолюцией №69/131 ООН от 11 декабря 2014 года. Цель Международного Дня Йоги ― повышение осведомленности людей о преимуществах практики йоги. Йога отличается тем, что включает в себя специальные дыхательные практики, растяжку и медленные, но очень полезные для тела движения. Поэтому, многие предпочитают йогу, чтобы держать себя в форме.

Больше по теме: Какой сегодня праздник 20 июня

21 июня ― церковные праздники:

Великомученика Феодора Стратилата чествуют ежегодно 21 июня. В Украине его знают как Феодор Колодязник. Феодор жил в Малой Азии и был военным начальником города ― стратилатом. Однако он был христианином и много людей обратил, пока царь Лицин не узнал о его вере. После этого Феодора заставили поклониться языческим идолам. Однако тот попросил немного времени, но разбил их, а драгоценные металлы раздал людям. За это Феодора подвергли пыткам и распяли. Однако на следующий день на кресте его не было ― он был невредим. Это обратило много людей в христианство, а Феодор добровольно пошел на смерть.

21 июня ― день ангела:

Каждый год 21 июня день ангела по православному календарю празднуют Василий, Константин, Павел, Теодор, Федор, Мелания.

21 июня ― приметы и традиции:

  • Утром, славяне собирали росу, умывались ею, чтобы сохранить молодость и красоту.
  • В народе день назывался в честь Федора Колодезника . В этот день выбиралось место для будущих колодцев.
  • Если в этот день будет идти дождь ― будет долгая жизнь и крепкое здоровье.
  • Древние славяне чтили в этот день солнце и просили об урожае и счастливом году.
  • Вечер 21 июня отлично подходит для гадания. Особенно для гадания на жениха.
  • Девушки запускали венки со свечами в ночь на 21 июня.

21 июня ― что можно делать и что нельзя:

  • Нельзя ссориться и давать взаймы.
  • Нельзя выплескивать свою агрессию на близких людей.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
21 июня: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день
Телеканал СТБ

День летнего солнцестояния 2023: традиции и обычаи

 21 июня: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день
Телеканал СТБ

Гадания на Ивана Купала от Алены Куриловой

 21 июня: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день
Телеканал СТБ

Какой сегодня праздник 20 июня

 21 июня: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день
Телеканал СТБ

Ивана Купала 2023: когда праздник в Украине и будет ли выходной

 21 июня: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день
Телеканал СТБ

Какой сегодня праздник 19 июня

 21 июня: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день
Телеканал СТБ

День отца в Украине 2023: когда отмечают и каковы традиции праздника
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить