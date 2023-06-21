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Яке сьогодні свято 21 червня

21.06.2023

21 червня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них День літнього сонцестояння. Крім того, 21 червня вшановують Феодора Колодязника. Які свята 21 червня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі.

21 червня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

21 червня ― свята:

  • День літнього сонцестояння;
  • Міжнародний день йоги;

День літнього сонцестояння щороку припадає на 21 червня. Це найдовший світловий день у році, і доба включає, відповідно, найкоротшу ніч. Літнє сонцестояння завжди відбувається за певним часом: 2023 року — о 17:57 за київським часом. Цей день має потужну енергетику, а у слов’ян він вважався магічним, з особливою силою. Центральне значення Сонцестояння грало в культурі слов’ян до переходу на християнство.

Міжнародний день йоги святкують щороку 21 червня. Міжнародний день йоги встановлено на 21 червня резолюцією номер 69/131 ООН від 11 грудня 2014 року. Мета Міжнародного Дня Йоги ― підвищення обізнаності людей про переваги практик йоги. Йога відрізняється тим, що включає в себе спеціальні дихальні практики, розтяжку та повільні, але дуже корисні для тіла рухи. Тому, багато хто надає перевагу йозі, щоб тримати себе у формі.

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21 червня ― церковні свята:

Великомученика Феодора Стратилата вшановують щороку 21 червня. В Україні його знають як Феодор Колодязник. Феодор жив у Малій Азії й був військовим начальником міста ― стратилатом. Проте він був християнином і багато людей навернув, поки цар Ліциній не дізнався про його віру. Після цього Феодора змусили поклонитися язичницьким ідолам. Проте той попросив трохи часу, й натомість розбив їх, а дорогоцінні метали роздав людям. За це Феодора піддали тортурам і розіп’яли. Однак наступного дня на хресті його не було ― він був неушкоджений. Це навернуло багато людей до християнства, а Феодор добровільно пішов на смерть.

21 червня ― день ангела:

Щороку 21 червня день ангела за православним календарем святкують Василь, Костянтин, Павло, Теодор, Федір, Меланія

21 червня ― прикмети й традиції:

  • Вранці, слов’яни збирали росу, умивалися нею, щоб зберегти молодість та красу.
  • У народі день назвали Федір Колодезник на честь святого. Цього дня вибиралося місце для майбутніх колодязів.
  • Якщо зустріти цього дня схід сонця ― буде довге життя та міцне здоров’я.
  • Давні слов’яни вшановували цього дня сонце та просили про урожай і щасливий рік.
  • Вечір 21 червня чудово підходить для ворожіння. Особливо для ворожіння на нареченого.
  • Дівчата запускали вінки із свічками в ніч 21 червня.

21 червня ― що можна робити і що не можна:

  • Не можна сваритися та давати у борг.
  • Не можна виплескувати свою агресію на близьких людей.

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