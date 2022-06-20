20 июня: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

20 июня в Украине и во всем мире отмечают несколько общественно важных праздников и среди них Международный день беженцев. Кроме того, 20 июня чествуют первый день Петрова поста. Какие праздники 20 июня, что можно делать и чего нельзя, читайте в материале.

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20 июня ― праздники:

Международный день беженцев отмечается 20 июня. Первоначально торжественный день был связан с беженцами из Африки. Согласно резолюции Генассамблеи ООН, в 2001 году отметили пятидесятую годовщину Конвенции о статусе беженцев 1951 года и Организация африканского единства (ОАЕ) одобрила инициативу празднования международного Дня беженцев одновременно с Днем африканских беженцев ― 20 июня. В 2013 году число беженцев составило более 16 млн., а в 2016 уже около 60 миллионов. В 2021 уже более 82 миллионов человек, из них 48 миллионов детей, женщин и мужчин – беженцы в собственных странах. Из-за полномасштабного вторжения россии в Украину, более 12 миллионов украинцев в 2022 году стали беженцами. Многие семьи сейчас считаются внутренними беженцами ― внутренне перемещенными лицами. Международное сообщество объединилось для облегчения тяжелой судьбы беженцев. Созданное в 1950 году Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) является сейчас центральным международным агентством, предпринимающим усилия для решения этой задачи. УВКБ сотрудничает с украинскими властями и сейчас ― для того, чтобы оказать помощь ООН наиболее уязвимым категориям беженцев в Украине.

20 июня ― церковные праздники:

Начало Петра поста;

Святого мученика Феодота.

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Начало Петрова поста в 2022 году приходится на 20 июня ― следующий день после Дня всех святых. Первый день Петровки считался началом сенокоса. Конец Петровки всегда приходится 12 июля — на праздник Святых и всехвальных славных первоверховных апостолов Петра и Павла. Это связано с тем, что якобы после Пятидесятницы Павел постился неделю. Также, по легенде, апостол Петр ввел пост по просьбе женщин, чтобы мужчины меньше лакомились маслом, сыром, молоком и сметаной. Долго не было согласования по продолжительности, поэтому и сейчас он может длиться от 8 до 42 дней ― в зависимости от даты Пасхи.

Святого мученика Феодота чествуют 20 июня каждый год. Феодот жил в ІІІ в. н. е. в Галатийском городе Анкире. Он был одной из христианских жертв гонений на христиан. Имея собственный отель, мужчина периодически скрывал у себя братьев по вере, совершал неоднократные пожертвования, совершал богослужение дома. Он также выкупал христиан после задержания и занимался погребением казненных и тех, у кого не было денег. В Анкире жили семь дев, которые своими высоконравственными поступками и духовной жизнью заслужили авторитет среди христиан. Среди них была родная тетя Феодота ― Текуса, а с ней Александра, Клавдия, Фаина, Евфрасия, Матрона и Юлия. Правитель Диоклитиан требовал отречься от их веры. Когда девы отказались, то приказал им принять участие в языческом празднике и омыть ноги идола, чтобы унизить их веру. Женщины отказались, поэтому их всех утопили на озере в разгар праздника.

Феодот решил похоронить их по христианскому обряду. Волшебный свет указывал ему путь ночью, а воды озера отступили, отдав тела. Когда об этом узнал Диоклитиан, приказал схватить и наказать Феодота. Однако после пыток тот так и не отрекся от веры. Тогда его убили мечом. Тело святого планировали сжечь, но буря и вспышки света не позволяли это сделать. По удивительному стечению обстоятельств именно в это время рядом проходил священник Фронтон, который не долго думая, напоил солдат вином и унес тело, похоронив его с почестями.

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20 июня ― День ангела:

Ежегодно 20 июня День ангела празднуют Александр, Антон, Афанасий, Богдан, Валентин, Василий, Вениамин, Виктор, Владимир, Вольдемар, Григорий, Иван, Игнат, Лев, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тарас, Ян, Валерия, Зинаида, Калерия, Мария и Сюзанна.

20 июня ― приметы и традиции:

Во время поста Петра запрещается венчать молодоженов и крестить детей.

В первый день Петра поста начинают косить сено.

Девушки пускали на воду клечительные венки — из цветов, стоявших в доме с Зеленых Праздников.

Во время поста верующие христиане по меньшей мере один раз исповедуются и причащаются.

С 20 июня начинали белить полотно и пеньку, а также заниматься коноплями.

20 июня ― что можно делать и что нельзя делать:

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Если не помогать, в течение года будут преследовать несчастья.

Не желательно ходить на кладбище и беспокоить предков.

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