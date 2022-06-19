19 июня: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

19 июня в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них День отца и День медицинского работника. Кроме того, 19 июня чествуют всех святых. Какие праздники 19 июня, что можно делать и чего нельзя, читайте в материале.

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19 июня ― праздники:

День медицинского работника в Украине отмечается 19 июня в 2022 году. Праздник отмечают каждое третье воскресенье июня, поэтому он ежегодно меняет дату проведения. День медработников основан в СССР в 80-х годах ХХ века, однако в Украине он утвержден Указом Президента Украины «О Дне медицинского работника» от 3 июня 1994 г. № 281/94. К перечню педработников, которые считают праздник профессиональным, относят врачей и врачей, медсестер и медбратов, акушеров и акушерок, санитаров и санитарок, лаборантов и лаборанток — всех, кто принимает непосредственное участие в обеспечении лечения людей. В 2022 году этот праздник имеет особое значение, потому что медработники работали месяцами почти не возвращаясь домой с 24 февраля с тех пор, как началось полномасштабное вторжение россии в Украину. Врачи оперировали украинцев, пострадавших от обстрелов под обстрелами и получивших травмы.

День отца празднуют каждый год в третье воскресенье июня. В 2022 году День отца выпадает на 19 июня. Праздник возник в США в 1909 году, когда и был впервые отпразднован. День отца является официальным праздником, который ежегодно отмечается в третье воскресенье июня в соответствии с Указом Президента Украины №274/2019, «С целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей » от 18 мая 2019 года. До этого празднования Дня отца общественные организации, которые отстаивали права родителей, предлагали проводить в сентябре, однако официальные власти не утверждали его официально несмотря на инициативу еще с 2008 года.

Отец – важный человек в жизни ребенка и взрослого человека. Как и мать, это самый близкий родственник и самый близкий человек. Он несет ответственность за ребенка вместе с матерью от его зачатия, своим примером и поведением способствует воспитанию и обеспечивает семью материально и таким образом, чтобы было время на отношения. Для большинства детей – отец остается примером для подражания в течение жизни.

День фермера отмечают каждый год 19 июня. Праздник установлен указом президента Украины 18 июня 2020 года. В пояснении к указу говорится, что именно в этот день в Украине в 2003 году был принят закон «О фермерском хозяйстве». Также в документе говорится, что в стране сейчас насчитывается 47 тысяч фермерских хозяйств или 62% от общего количества сельхозпредприятий.

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19 июня ― церковные праздники:

День всех святых завершает весенние праздники, а на следующий день после Дня всех святых начинается пост. У католиков День всех святых – 1 ноября, а в Православной Церкви День всех святых (или Воскресенье всех святых) празднуется в первое воскресенье после Пятидесятницы, то есть в восьмое воскресенье после Пасхи (Пасхи). Этот праздник завершает круг переходных праздников. День всех святых в 2022 году православные отмечают 19 июня – в первое воскресенье после Пятидесятницы. Первое упоминание об этом празднике встречается в IV веке, а в 609 г. Римский Папа Бонифаций IV в день Всех Святых освятил римский Пантеон в честь Богородицы и всех мучеников. В список всех святых сначала входили 12 апостолов Христа, затем все апостолы, позже к ним прибавились блаженные и мученики.

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19 июня ― День ангела:

Каждый год 19 июня День ангела празднуют Георгий, Егор, Илларион, Рафаэль, Сюзанна и Фекла.

19 июня ― приметы и традиции:

Резко похолодало ― погода изменится в лучшую сторону.

Если тепло и ясно ― то зерна будет много.

Если 19 июня сорняки не вырвать, то в будущем придется постоянно с ними сражаться.

Колосья пшеницы и ржи начинают снизу цвести ― к хорошему урожаю хлеба, с середины ― к среднему урожаю, с верхушки – к неурожаю.

Пчелы роятся ― будет ясный день.

19 июня – что можно делать, и что нельзя делать:

Мужчинам не следует в этот день заниматься ремонтом, а женщинам рукоделием.

Нельзя выбрасывать остатки из стола. Считается, что в этот день нужно отдавать все излишне нуждающимся.

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