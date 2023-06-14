Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Все проекты
ua

Как загрязненную воду превратить в питьевую — рекомендации Минздрава

14.06.2023

6 июня 2023 года российские военные создали катастрофу техногенного масштаба, взорвав Каховскую ГЭС. Поэтому в воде могут быть опасные для здоровья вещества. Минздрав предоставил рекомендации жителям, как снизить риск возникновения инфекционных заболеваний на пораженных территориях и загрязненную воду превратить в питьевую.

Как очистить воду в домашних условиях: советы от Минздрава

В Минагрополитики заявили о дефиците воды в трех областях: Херсонской, Запорожской и Днепропетровской. Это приведет к засухе: поля на юге уже в 2024 году могут превратиться в пустыню. Ожидается массовая гибель рыбы и фауны.

В Минздраве предупреждают, что химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных, свалок могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на территории, подтопленной вследствие подрыва ГЭС страной-террористом. На местах уже работают специалисты Центра контроля и профилактики болезней (ЦКПХ) и пробы воды из водоемов, колодцев и т.д.

Больше по теме: Способы обеззараживания воды

Чтобы снизить риск возникновения инфекционных заболеваний на пораженных территориях, соблюдайте следующие правила:

  • Пейте только бутилированную или привозную воду.
  • Воду для приготовления пищи и хозяйственных нужд берите только из проверенных источников. Река или колодец во дворе – больше не проверенные источники воды. Как и водопровод, предназначен для технических целей.
  • Кипятите или дезинфицируйте другим способом воду, взятую для питья, мытья фруктов, ягод или посуды. Однако помните, что кипячение не лишает воду химического загрязнения!
  • Откажитесь от продуктов, подтопленных водой (даже от консервации).
  • Подвергайте все продукты термической обработке (варка, жарка, запекание).
  • Тщательно мойте руки с мылом.
  • Не одевайте одежду, которая была загрязнена во время подтопления, без предварительной стирки и дезинфекции.

В последующие 3-5 дней в Херсонской области и подтопленных районах в Запорожье из-за стремительного падения уровня воды будет наблюдаться мор рыбы.

Собирать такую рыбу и употреблять (солить или вялить) категорически запрещено! Есть риск заболевания ботулизмом. В областях формируются запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций.

«В случае если вы чувствуете боли в животе, рвоту, диарею, повышенную температуру тела и другие необычные симптомы, не прибегайте к самолечению – немедленно обращайтесь к врачу», – добавили в Минздраве.

Как загрязненную воду превратить в питьевую: инструкция от Минздрава

Как очистить воду в домашних условиях: советы от Минздрава

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Как очистить воду в домашних условиях: советы от Минздрава
Телеканал СТБ

Карта воздушной тревоги онлайн ― как посмотреть где угроза

 Как очистить воду в домашних условиях: советы от Минздрава
Телеканал СТБ

Истребители F-16: характеристики истребителей

 Как очистить воду в домашних условиях: советы от Минздрава
Телеканал СТБ

россия взорвала Каховскую ГЭС: что известно сейчас

 Как очистить воду в домашних условиях: советы от Минздрава
Телеканал СТБ

Ведуча СТБ Ольга Кучер створила YouTube-канал для іноземної аудиторії про війну росії проти України

 Как очистить воду в домашних условиях: советы от Минздрава
Телеканал СТБ

«Мистецтво на війні»: Андрей Хлывнюк о работе на фронте и турах

 Как очистить воду в домашних условиях: советы от Минздрава
Телеканал СТБ

Starlight Media створила соціальний ролик, присвячений Збройним силам України
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить