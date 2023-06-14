Как очистить воду в домашних условиях: советы от Минздрава

Как загрязненную воду превратить в питьевую — рекомендации Минздрава
6 июня 2023 года российские военные создали катастрофу техногенного масштаба, взорвав Каховскую ГЭС. Поэтому в воде могут быть опасные для здоровья вещества. Минздрав предоставил рекомендации жителям, как снизить риск возникновения инфекционных заболеваний на пораженных территориях и загрязненную воду превратить в питьевую.
В Минагрополитики заявили о дефиците воды в трех областях: Херсонской, Запорожской и Днепропетровской. Это приведет к засухе: поля на юге уже в 2024 году могут превратиться в пустыню. Ожидается массовая гибель рыбы и фауны.
В Минздраве предупреждают, что химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных, свалок могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на территории, подтопленной вследствие подрыва ГЭС страной-террористом. На местах уже работают специалисты Центра контроля и профилактики болезней (ЦКПХ) и пробы воды из водоемов, колодцев и т.д.
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Чтобы снизить риск возникновения инфекционных заболеваний на пораженных территориях, соблюдайте следующие правила:
- Пейте только бутилированную или привозную воду.
- Воду для приготовления пищи и хозяйственных нужд берите только из проверенных источников. Река или колодец во дворе – больше не проверенные источники воды. Как и водопровод, предназначен для технических целей.
- Кипятите или дезинфицируйте другим способом воду, взятую для питья, мытья фруктов, ягод или посуды. Однако помните, что кипячение не лишает воду химического загрязнения!
- Откажитесь от продуктов, подтопленных водой (даже от консервации).
- Подвергайте все продукты термической обработке (варка, жарка, запекание).
- Тщательно мойте руки с мылом.
- Не одевайте одежду, которая была загрязнена во время подтопления, без предварительной стирки и дезинфекции.
В последующие 3-5 дней в Херсонской области и подтопленных районах в Запорожье из-за стремительного падения уровня воды будет наблюдаться мор рыбы.
Собирать такую рыбу и употреблять (солить или вялить) категорически запрещено! Есть риск заболевания ботулизмом. В областях формируются запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций.
«В случае если вы чувствуете боли в животе, рвоту, диарею, повышенную температуру тела и другие необычные симптомы, не прибегайте к самолечению – немедленно обращайтесь к врачу», – добавили в Минздраве.
Как загрязненную воду превратить в питьевую: инструкция от Минздрава
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