Россияне подорвали Каховскую ГЭС: что известно на сейчас

россия взорвала Каховскую ГЭС: что известно сейчас

Сегодня, 6 июня, российская армия взорвала Каховскую ГЭС. Это одна из величайших рукотворных и техногенных катастроф за последние десятилетия. Кроме того, очередное нарушение россией норм гуманитарного права и правил ведения войны. В который раз страна-террорист совершила военное преступление против мирного населения Украины.

В ночь на вторник российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. В настоящее время в Херсонской области начата эвакуация населения, о чем сообщил председатель Херсонской ОВА. Под угрозой затопления оказались села на правобережной части реки Днепр в Херсонской области. Речь идет о селах Николаевка, Ольгивка, Лево, Тягинка, Понятивка, Иванивка, Токаривка, Понятивка, Приднепровское, Садове, и частично город Херсон – остров Корабел.

В Укргидроэнерго сообщили, что в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Президент Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО, а также подчеркнул – разрушение дамбы Каховской ГЭС свидетельствует о том, что оккупантов следует немедленно выгонять из каждого уголка Украины.

«Провел срочное заседание СНБО. Этой ночью в 02:50 российские террористы совершили внутренний подрыв конструкций Каховской ГЭС. В зоне подтопления около 80 населённых пунктов. Поручено провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые снабжались водой из Каховского водохранилища. Делаем все, чтобы спасти людей. Задействованы все службы, военные, правительство, офис. На заседании СНБО согласован комплекс международных мер безопасности, чтобы привлечь россию к ответственности за этот теракт. К жесткой ответственности», — сообщил Зеленский.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире «Єдиних новин» заявила, что россияне уже не могли ждать, откуда ВСУ пойдут в контрнаступление, поэтому решили совершить очередное военное преступление – взорвать ГЭС. Впоследствии оккупанты уже сами поняли, что натворили, поэтому сами эвакуируются. В первую очередь пострадает левый берег Днепра, потому что он географически ниже.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту подрыва дамбы Каховской ГЭС.

«Подорвав дамбу Каховской ГЭС, россия окончательно доказала, что является угрозой для всего цивилизованного мира. Ведь только настоящее государство-террорист может устроить техногенную и экологическую катастрофу такого уровня. И она обязательно за это ответит – и на поле боя, и в международных судах. Наша задача – привлечь к ответственности не только верхушку путинского режима, но и рядовых исполнителей преступлений», – сообщил глава СБУ Василий Малюк.

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Представитель ГУР Андрей Юсов также сообщил о том, что есть факты перемещения взрывчатых веществ, соответствующей технике рашистами для осуществления контролируемого дистанционного взрыва.

Глава Николаевской области Виталий Ким прокомментировал теракт на Каховской ГЭС, вызванный действиями российских окупантов.

«Произошел теракт на Каховской ГЭС. Сейчас все службы готовы абсолютно, работают в тесном сотрудничестве с херсонскими коллегами и правительством. Мы готовы к последствиям больше, чем они будут на самом деле. Мы готовы к выполнению всех задач, все точки развернуты, маршруты, автобусы – все проработано», – заверил Ким.

Ким также отметил, что, скорее всего, у окупантов все вышло из-под контроля: «По данным, что видим с российской стороны, они были полностью не готовы к ситуации, у них паника – выезжают, бросают… По-моему, они хотели что-нибудь повредить на Каховской ГЭС и как всегда все пошло не так, произошло непредсказуемое, произошел прорыв. Последствия этого будут: во-первых, это отсутствие воды в Крыму, и они не знают, что с этим делать, а во-вторых, ситуация на левом берегу Днепра ухудшится. С нашей стороны, все действия выполняются, мы готовы. С российской стороны, к счастью, все плохо».

Силы и средства ДСН готовы к выполнению задач по назначению. Спасатели работают в единой системе с Силами безопасности и обороны по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС, о чем сообщил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.

Из Киева уже направлена мобильно-оперативная группа специалистов ГСЧС, направлена техника повышенной проходимости, привлечены дополнительные силы и средства: лодки, болотоходы «Богун», плавающие транспортеры, генераторы, мобильные очистные станции и транспортные средства для подвоза питьевой воды.

В сети публикуют кадры из оккупированной Новой Каховки и Херсона после российского теракта.

Власти и волонтеры призывают жителей Херсонщины позаботиться и о животных. Спасите любимцев от подтопления! Не оставляйте животных на цепях или в клетках. Берегите себя, эвакуируйтесь и дайте шанс на спасение нашим меньшим друзьям!

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