Як очистити воду в домашніх умовах: поради від МОЗ

Як забруднену воду перетворити на питну — рекомендації МОЗ
6 червня 2023 року російські військові створили катастрофу техногенного масштабу, підірвавши Каховську ГЕС. Через це у воді можуть бути небезпечні для здоров’я речовини. Тож МОЗ надало рекомендації мешканцям, як знизити ризик виникнення інфекційних захворювань на уражених територіях, а також забруднену воду перетворити на питну.
У Мінагрополітики заявили про дефіцит води у трьох областях: Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській. Це призведе до посухи: поля на півдні вже 2024 року можуть перетворитися на пустелі. Очікується масова загибель риби та фауни.
У МОЗ попереджають, що хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ – можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на території, підтопленій внаслідок підриву ГЕС країною-терористом.На місцях вже працюють фахівці Центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) та відбирають проби води з водойм та криниць тощо.
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Щоб знизити ризик виникнення інфекційних захворювань на уражених територіях, дотримуйтеся таких правил:
- Пийте тільки бутильовану або привізну воду.
- Воду для приготування їжі і господарських потреб беріть тільки з перевірених джерел. Річка чи криниця у дворі – більше не є перевіреними джерелами води. Як і водопровід, призначений для технічних цілей.
- Кип’ятіть або дезінфікуйте в інший спосіб воду, взяту для пиття, миття фруктів, ягід чи посуду. Проте пам’ятайте, що кип’ятіння не позбавляє воду хімічного забруднення!
- Відмовтеся від продуктів, які були підтоплені водою (навіть від консервації).
- Піддавайте всі продукти термічній обробці (варіння, смаження, запікання).
- Ретельно мийте руки з милом.
- Не вбирайтеся в одяг, який був забруднений під час підтоплення, без попереднього прання та дезінфекції.
У наступні 3-5 днів на Херсонщині та підтоплених районах на Запоріжжі через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби.
Збирати таку рибу і вживати (солити чи в’ялити) категорично заборонено! Є ризик захворювання на ботулізм. В областях формуються запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій.
«У разі якщо ви відчуваєте болі в животі, маєте блювання, діарею, підвищену температуру тіла та інші незвичні симптоми, не вдавайтеся до самолікування – негайно звертайтеся до лікаря», – додали у МОЗ
Як забруднену воду перетворити на питну: інструкція від МОЗ
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