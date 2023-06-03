3 июня: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник 3 июня

3 июня в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них Всемирный день велосипедиста. Кроме того, 3 июня чествуют равноапостольных Константина и Елену. Какие праздники 3 июня, что можно делать и чего нельзя, читайте в материале.

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3 июня ― праздники:

Всемирный день велосипеда отмечают ежегодно 3 июня. Инициатором основания праздника стал социолог Лешек Сибильский, соавторами документа выступили 56 стран мира. Утвердила праздник генассамблея ООН резолюцией от 12 апреля 2018 года. Лешек провел социальное исследование пользы велосипедов в течение 2015-2018 гг. Сегодня для многих людей велосипед ― гораздо больше, чем просто вид транспорта, спортивное орудие или развлечение. Это еще и целая субкультура, связанная со стремлением к здоровому образу жизни, сознательным потреблением, заботой об окружающей среде и климате. Кроме того, регулярные поездки на велосипеде способствуют укреплению здоровья ― мышцы в тонусе, происходит уничтожение энергии, тело подтягивается. Велосипеды также способствуют снижению пробок и загрязнению воздуха, поскольку являются экологическими средствами передвижения.

3 июня ― церковные праздники:

День памяти равноапостольных Константина и Елены ― 3 июня. Ежегодно церковь проводит службу в честь равноапостольных Константина и Елены. Елена по просьбе Константина отправилась на поиски Животворящего креста, на котором был распят Иисус Христос. Сам император приказал соорудить храм во славу Христа над пещерой Гроба Господня. Константин Великий был правителем Римской империи, а Ольга ― его матерью. Однако она была христианкой. После смерти своего отца в 306 году Константин был провозглашен правителем Галлии и Британии. Он дал свободу вероисповедания и разрешил христианство. Это вызвало гнев военачальников-язычников, которых Константин победил в войнах. Константин в 313 году издал Миланский эдикт о веротерпимости, а в 323 году, когда он стал единственным правителем Римской империи, он распространил действие Миланского эдикта и на Восточную ее часть. Он перенес столицу в Византию в Константинополь. Он решил объединить римлян под христианством. Но Константин вызвал гнев многих оппонентов-язычников. Он был основателем первого Никейского Вселенского собора, осудившего арианскую ересь. В конце жизни Константин крестился. Умер святой в день Пятидесятницы в 337 году и был похоронен в церкви Святых Апостолов. После смерти его канонизировали как святого.

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3 июня ― день ангела:

Сегодня 3 июня день ангела празднуют Андрей, Елисей, Кирилл, Константин, Михаил, Теодор, Федор, Ярослав, Алена, Елена и Илона.

3 июня ― приметы и традиции:

3 июня в народе называют «Еленин день», «Елена и Константин», «Елена-леноносительница», «Елена-ранние лени», «Еленины косы» и подобными словами. Основные традиции этого дня связаны с леном и его посевом.

3 июня официально начали сеять лен, народ делал из этого настоящий праздник.

Утром 3 июня с каждого двора собирали вареные яйца, которыми завтракали сеятели.

Украинцы 3 июня сеяли огурцы. Была поговорка ― «Елене ― лен, Константину ― огурцы».

3 июня – что можно делать, и чего нельзя делать:

Женщины в Оленин день не заплетают волосы;

Нельзя отказываться, если кто просит о помощи;

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