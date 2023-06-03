3 червня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято 3 червня

3 червня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них Всесвітній день велосипедиста. Крім того, 3 червня вшановують рівноапостольних Костянтина та Олену. Які свята 3 червня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі.

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3 червня ― свята:

Всесвітній день велосипеда святкують щорічно 3 червня. Ініціатором заснування свята став соціолог Лешек Сібільський, Співавторами документу виступили 56 країн світу. Затвердила свято генасамблея ООН резолюцією від 12 квітня 2018 року. Лешек провів соціальне дослідження користі велосипедів протягом 2015-2018 рр. Сьогодні для багатьох людей велосипед ― значно більше, ніж просто вид транспорту, спортивне знаряддя або розвага. Це ще й ціла субкультура, пов’язана із прагненням до здорового способу життя, свідомим споживанням, турботою про навколишнє середовище та клімат. Крім того, регулярні поїздки на велосипеду сприяють зміцненню здоров’я ― м’язи в тонусі, відбувається знищення енергії, тіло підтягується. Велосипеди також сприяють зниженню заторів та забрудненню повітря, оскільки є екологічним засобами пересування.

3 червня ― церковні свята:

День пам’яті рівноапостольних Костянтина та Олени ― 3 червня. Щорічно церква проводить служіння на честь рівноапостольних Костянтина та Олени. Олена на прохання Костянтина вирушила на пошуки Животворящого хреста, на якому був розп’ятий Ісус Христос. Сам імператор наказав спорудити храм на славу Христа над печерою Гробу Господнього.Костянтин Великий був правителем Римської імперії, а Ольга ― його матір’ю. Проте вона була християнкою. Після смерті свого батька в 306 році Костянтин був проголошений правителем Галлії та Британії. Він дав свободу віросповідання та дозволив християнство. Це викликало гнів воєначальників-язичників, яких Костянтин переміг у війнах. Константин в 313 році видав Міланський едикт про віротерпимість, а в 323 році, коли він став єдиним правителем Римської імперії, він поширив дію Міланського едикту і на Східну її частину. Він переніс столицю до Візантії до міста Константинополь. Він вирішив об’єднати римлян під християнством. Але Константин викликав гнів багатьох опонетів-язичників. Він був засновником першого Нікейського Вселенського собору, який засудив аріанську єресь. В кінці життя Костянтин хрестився. Помер святий в день П’ятидесятниці в 337 році і був похований в церкві Святих Апостолів. Після смерті його канонізували як святого.

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3 червня ― день ангела:

Сьогодні 3 червня день ангела святкують Андрій, Єлисей, Кирило, Костянтин, Михайло, Теодор, Федір, Ярослав, Альона, Олена та Ілона.

3 червня ― прикмети й традиції:

3 червня в народі називають «Оленин день», «Олена і Костянтин», «Олена-льоносійка», «Олена-ранні льони», «Оленіни коси» і подібними словами. Основні традиції цього дня пов’язані з льоном і його посівом.

3 червня офіційно почали сіяти льон, народ робив із цього справжнє свято.

Зранку 3 червня з кожного двору збирали варені яйця, якими потім снідали сіячі.

Українці 3 червня сіяли огірки. Була приказка ― «Олені ― льон, Костянтину ― огірки».

3 червня ― що можна робити, і чого не можна робити:

Жінки в Оленин день не заплітають волосся;

Не можна відмовлятись, якщо хтось просити про допомогу;

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