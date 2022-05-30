3 июня отмечают День ангела Елены. Также День ангела Елены 2022 (именины Елены) по православному календарю празднуют:

в июне: 3, 8, 10 числа;

в июле: 24 числа;

в августе: 10 числа;

в сентябре: 17 числа;

в ноябре: 12 числа;

в январе: 28 числа;

в марте: 19 числа.

Значение имени Елена

С давних времен принято считать, что имя Елена произошло от имени бога Гелиоса, еще поговаривают, что имя Елена пришло к нам с древнегреческого языка и в переводе означает “солнечный свет”. Охарактеризовать Лену можно как спокойной, нежной и ласковой девушкой. С детства она очень дружелюбна, всегда легко находит общий язык с детьми, но ей одинаково интересно находиться как и в компании, так и наедине с самой собой. Лена всегда развивается, и считает, что обучение- это очень важно и нужно для жизни! Повзрослев же, она становится “трудоголиком”, очень работоспособная, но в тоже время и капризная. Собственницы имени Елена очень целеустремленные, и как правило добиваются всего задуманного несмотря на все преграды, которые встречаются на их пути. Этого у них не отнять.

Поздравления с Днем ангела Елены в стихах.

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С Днем ангела Елены тебя я поздравляю,

От всей души тебе я желаю,

Чтоб ты всегда мечтала и мечты сбывались,

Чтоб все заветные желания всегда осуществлялись!

Чтоб каждый новый день дарил возможности,

Чтобы с легкостью ты преодолевала все сложности,

Чтобы тебе во всем везло,

И чтоб улыбка не сходила с твоего лица всем назло!

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С Днем ангела Елены поздравляю,

И искренне тебе желаю,

Почаще быть красивой, наряжаться,

И от радости сильно улыбаться!

Пусть не приходится тебе познавать невзгоды,

Пусть на твоем пути не бывает плохой погоды,

Пусть все задуманное обретет реальность,

И чтобы среди парней ты набирала популярность!

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С Днем ангела Елены спешу тебя поздравить,

И наилучшие пожелания тебе оставить,

Желаю Леночка тебе, не знать ненастья,

А чтоб всегда улыбалась от счастья!

Пусть будет дом всегда наполнен добротой,

И чтоб легко все удавалось, хоть и не всегда простой ценой,

Чтоб ты всегда задуманного добивалась,

И чтоб побольше хорошего с тобой случалось!

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