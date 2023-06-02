2 июня: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник 2 июня

2 июня в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них Международный день здорового питания. Кроме того, 2 июня чествуют святого Фалалея. Какие праздники 2 июня, что можно делать и чего нельзя, читайте в материале.

Больше на тему: Какой сегодня праздник 1 июня

2 июня ― праздники:

Международный день здорового питания и отказ от излишеств в еде празднуют 2 июня ежегодно с 2011 года. Идея праздника родилась как своеобразный ответ американскому Национальному дню, когда можно есть все, что хочется, или Дню чревоугодия. Цель праздника ― привлечение внимания общественности к вопросам культуры здорового питания, которое обеспечивает нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствует укреплению здоровья и профилактике заболеваний. Соблюдение правил здорового питания предполагает правильный баланс углеводов и полезных веществ, достаточное количество ежедневных физических нагрузок.

2 июня ― церковные праздники:

День памяти мучеников Фалалея, Александра и Астерия;

День памяти мучеников Фалалея, Александра и Астерия ― 2 июня. Они жили при Нумериане (283–284). Фалалея схватили в Эгее и привели к правителю. Он признался, что родом из Сирии, его отец был военачальником, а сам обучен врачеванию, однако уверовал во Христа. Его приказали подвергнуть пыткам ― просверлить дырки в голенях и подвесить за ноги на стене, однако стражи Александр и Астерий вместо Фалалея вывесили кусок дерева. Тогда правитель Эгеи приказал казнить всех, но это не получилось. Он приказал утопить Фалалея ― это тоже не вышло. Когда Фалалея бросили к диким зверям, они не стали его есть. Убили святого мечом во время новой казни, когда он сам положил голову.

2 июня ― день ангела:

2 июня ежегодно именины по православному календарю празднуют Александр, Алексей, Иван, Иосиф, Никита, Тимофей, Ян, Сюзанна.

2 июня ― приметы и традиции:

Считается, если пчелы жалят ― это к дождю.

Если дождь, то 3 декабря будет снег.

2 июня ― что нельзя делать и что можно:

Никому нельзя рассказывать о том, что видели в сновидении, потому что сны сегодня волшебные.

Нельзя есть мяса, особенно дичи.

Нельзя провоцировать конфликты.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ