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Яке сьогодні свято 2 червня

02.06.2023

2 червня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них Міжнародний день здорового харчування. Крім того, 2 червня вшановують святого Фалалея. Які свята 2 червня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі.

2 червня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

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2 червня ― свята:

Міжнародний день здорового харчування та відмови від надмірностей у їжі святкують 2 червня щороку з 2011 року. Ідея свята народилась як своєрідна відповідь американському Національному дню, коли можна їсти все, що хочеться, або Дню обжерливості. Мета свята ― залучення уваги громадськості до питань культури здорового харчування, яке забезпечує нормальний розвиток і життєдіяльність людини, сприяє зміцненню здоров’я та профілактиці захворювань. Дотримання правил здорового харчування передбачає баланс вуглеводів та корисних речовин, достатню кількість щоденних фізичних навантажень.

2 червня ― церковні свята:

  • День пам’яті мучеників Фалалея, Олександра та Астерія;

День пам’яті мучеників Фалалея, Олександра та Астерія ― 2 червня. Вони жили за Нумеріана (283–284). Фалалея схопили в Егеї й привели до правителя. Він зізнався, що родом із Сирії, його батько був воєначальником, а сам навчений врачуванню, проте увірував у Христа. Його наказали піддати тортурам ― просвердлити дірки в голенях й підвісити за ноги на мурі, проте вартові Олександр та Астерій замість Фалалея вивісили шматок дерева. Тоді правитель Егеї наказав стратити усіх, але й це не вийшло. Тож він наказав втопити Фалалея ― це також не зробили. Коли Фалалея кинули до диких звірів, вони не стали його їсти. Вбили святого мечем під час нової страти, коли він сам поклав голову.

2 червня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

2 червня ― день ангела

2 червня щороку іменини за православним календарем святкують Олександр, Олексій, Іван, Йосип, Микита, Тимофій, Ян, Сюзанна.

2 червня ― прикмети і традиції:

  • Вважається, якщо бджоли жалять – це до дощу.
  • Якщо сьогодні піде дощ, то 3 грудня буде сніг.

2 червня ― що не можна робити і що можна:

  • Нікому не можна розповідати про те, що бачили в сновидінні, бо сни сьогодні чарівні.
  • Не можна їсти м’яса, особливо дичини.
  • Не можна провокувати конфлікти.

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