1 червня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

1 червня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них День батьків та День дитини. Крім того, 1 червня вшановують священномученика Патрикія. Які свята 1 червня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі.

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1 червня ― свята:

День захисту дітей;

Всесвітній день батьків;

Всесвітній день молока;

День малювання;

День рішучості;

Міжнародний день сусідів.

День захисту дітей або Дитячий день ― щорічне свято 1 червня. Є Всесвітній день дитини 20 листопада ― його не варто плутати із днем захисту дітей. День захисту дітей започаткували у 1925 році у Женеві під час Всесвітньої конференції з питань захисту дітей.День захисту дітей більш популярний у країнах колишнього СРСР та сателітів. Західна культура більше уваги звертає на Всесвітній день дитини. Хоча, загалом День дитини «придумав» преподобний доктор і пастор Чарльз Леонард, який проповідував у Універсалістській Церкві Іскупителя в Челсі, штат Массачусетс в 1857 році. Він говорив про День троянд, тиждень квітів, які трансформувалися у День дитини. Проте на загальнодержавному рівні про День дитини оголосили в Турції в 1920 році. А вже на Женевській конференції свято затвердили офіційно. Держави піднімають питання про соціальний захист дітей, про усиновлення та сім’ї, яких не вистачає для деяких малюків.

Всесвітній день батьків святкують щороку 1 червня з ініціативи ООН. Свято ініційоване Організацією Об’єднаних Націй 1 червня 2012 року як «Глобальний день батьків» на знак вдячності за прихильність батьків до своїх дітей. Цього дня відзначають самовідданість батьків своїм дітям та жертву на все життя задля виховання. У 1980-х роках Організація Об’єднаних Націй почала приділяти увагу питанням, пов’язаним із сім’єю. У 1983 році на основі рекомендацій Економічної та Соціальної Ради Комісія соціального розвитку у своїй резолюції про роль сім’ї у процесі розвитку ( 1983/23 ) просила Генерального секретаря підвищити обізнаність осіб, які приймають рішення, та громадськості про проблеми та потреби сім’ї, а також про ефективні способи задоволення цих потреб. У 1989 Генеральна Асамблея проголосила 1994 Міжнародним роком сім’ї, а вже в 1993 року вона оголосила про Міжнародний день сім’ї 15 травня.

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Всесвітній день молока святкують 1 червня. Дата встановлена Продовольчою і сільськогосподарською організацією Об’єднаних Націй (Food and Agriculture Organization). День молока привертає увагу до молочного сектора у світі, й одночасно на молочні смаки різних людей ― з 7 мільярдів, у когось є непереносимість лактози, а хтось не сприймає кисломолочні продукти. 1 червня виробники молока в усьому світі мають можливість розповісти більше про свою роботу та продукцію, якою вони забезпечують усіх людей відповідно до їх потреб.

Міжнародний день сусідів відзначають щороку 1 червня. Це жартівливе свято, адже саме із сусідами ми проводимо багато часу, коли дома, і сусідів не вибирають ― іноді їхні хобі та життя можуть захопити, а іноді ― перетворити ваше життя на пекло. Свято існує із 2008 року, й присвячене добросусідству.

День малювання щороку святкують 1 червня. Свято має веселий та жартівливий характер, проте лікарі нагадують, що малювання ― не тільки гарна забавка для дітей та вид мистецтва. Малювання ― це терапія при психічних, психологічних захворюваннях та розладах, деяких неврологічних захворюваннях та реабілітації після хвороб. Дрібна моторика, яка розвивається при малюванні має величезна значення для стабільної роботи головного мозку.

День рішучості створили якраз для тих людей, які чекали на знак та були нерішучими у своїх планах та діях. Щороку 1 червня можна рішуче робити те, чого так боялися через засудження суспільства або якісь власні страхи.

1 червня ― церковні свята:

День пам’яті священномученика Патрікія, єпископа Прусського щорічно відзначають 1 червня. Святитель Патрикий, єпископ міста Прусси (в Віфінії), відкрито і сміливо проповідував вчення Христа Спасителя і викривав омани язичників. За це був узятий разом з трьома пресвітерами Акакием, Менандр і Полієн і приведений на допит, після якого всі вони були усічені мечем.

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1 червня ― день ангела:

1 червня свої іменини за православним календарем святкують Аркакій, Олександр, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Ігнат, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Павло, Сергій, Ян, Анастасія.

1 червня ― прикмети і традиції:

Якщо надворі багато ворон ― до бурі.

Якщо в перші дні червня йде дощ, то весь місяць буде сухим

Прохолодна погода 1 червня ― чекай 40 днів спеки.

1 червня ― що не можна робити і що можна:

Не можна влаштовувати велике прибирання ― все добро з хати пропаде;

Не можна бажати зла іншому ― вернеться назад в 49 разів гірше.

Не можна карати дітей.

Не можна ходити босим по росі;

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