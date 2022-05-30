Коли день захисту дітей? Щороку 1 червня святкують Міжнародний день захисту дітей. Основною метою цього свята є нагадування суспільству не забувати про важливість прав дитини. Щоб люди не забували, що у дітей теж є права та їх треба поважати для формування справедливого, чесного, гуманного та благополучного суспільства.

Коли день захисту дітей в Україні?

День захисту дітей почали відзначати в Україні 1998 року. Офіційно у світі, свято вперше почали відзначати у 1950 році – 72 роки тому. У листопаді 1949 року в Парижі було започатковано свято до дня захисту дітей за рішенням конгресу Міжнародної демократичної федерації жінок. Але в Україні День захисту дітей почали офіційно відзначати 1998 року.

У день захисту дітей прийнято приділити особливу увагу дитині. Часто дітям дарують іграшки, водять їх у парки, купують бажане та солодощі. Уряд може приймати нові закони, пов’язані із правами захисту дітей. Не варто забувати про те, що діти дарують нам нове життя, наповнене новими відчуттями, великою кількістю усмішок та відкриттів. Та й кожен дорослий у душі завжди залишається дитиною, і дуже важливо вміти зберегти в собі цю маленьку дитину і все також вміти радіти різним дрібницям, на які у дорослому житті ми часто просто не реагуємо.

Вітання з Днем захисту дітей

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Нехай буде більше у світі добра,

Нехай в житті буде радості сповна,

Нехай збуваються всі мрії,

Та виправдовуються всі надії!

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Нехай щодня здійснюються мрії,

Здоров’я, везіння тобі, тепла та доброти,

Нехай буде все про що мріялося,

І все задумане щоб збулося!

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Цього дня добра тобі бажаю,

І дуже міцно я тебе обіймаю,

Нехай виконуються бажання,

І щоб перемога була за тобою у всіх змаганнях!

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Цього дня тебе я вітаю,

І щиро тобі бажаю,

Щоб завжди все було в тебе добре,

І щоб справи життя йшли лише гладко!

Щоб усе задумане вдавалося,

Щоб усі мрії твої збувалися,

Щоб подарунки тобі дарили,

І щоб завжди дуже любили!

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