1 июня: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

1 июня в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них День родителей и День ребенка. Кроме того, 1 июня чествуют священномученика Патрикия. Какие праздники 1 июня, что можно делать и чего нельзя, читайте в материале.

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1 июня ― праздники:

День защиты детей;

Всемирный день родителей;

Всемирный день молока;

День рисования;

День решительности;

Международный день соседей

День защиты детей или Детский день ― ежегодный праздник 1 июня. Есть Всемирный день ребенка 20 ноября ― его не стоит путать с днем ​​защиты детей. День защиты детей утвердили в 1925 году в Женеве во время Всемирной конференции по защите детей. День защиты детей более популярен в странах бывшего СССР и сателлитов. Западная культура больше внимания обращает на Всемирный день ребенка. Хотя, в общем-то День ребенка «придумал» преподобный доктор и пастор Чарльз Леонард, проповедовавший в Универсалистской Церкви Искупителя в Челси, штат Массачусетс в 1857 году. Он говорил о Дне роз, Неделе цветов, которые трансформировались в День ребенка. Однако на общегосударственном уровне впервые о Дне ребенка объявили в Турции в 1920 году. А уже на Женевской конференции праздник был утвержден официально. Государства поднимают вопросы о социальной защите детей, об усыновлении и семье, которых не хватает для некоторых малышей.

Всемирный день родителей отмечается ежегодно 1 июня по инициативе ООН. Праздник инициирован Организацией Объединенных Наций 1 июня 2012 как «Глобальный день родителей» в знак благодарности за благосклонность родителей к своим детям. В этот день отмечают самоотверженность родителей своим детям и жертву на всю жизнь для воспитания. В 1980-х годах ООН стала уделять внимание вопросам, связанным с семьей. В 1983 году на основе рекомендаций Экономического и Социального Совета Комиссия социального развития в своей резолюции о роли семьи в процессе развития (1983/23) просила Генерального секретаря повысить осведомленность лиц, принимающих решения и общественности о проблемах, и нуждах семьи, а также об эффективных способах удовлетворения этих потребностей. В 1989 году Генеральная Ассамблея провозгласила 1994 год Международным годом семьи, а уже в 1993 году она объявила о Международном дне семьи 15 мая.

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Всемирный день молока отмечают 1 июня. Дата установлена ​​Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (Food and Agriculture Organization). День молока привлекает внимание к молочному сектору в мире, и одновременно на молочные вкусы разных людей ― из 7 миллиардов, у кого есть непереносимость лактозы, а кто-то не воспринимает кисломолочные продукты. 1 июня производители молока во всем мире могут рассказать больше о своей работе и продукции, которой они обеспечивают всех людей в соответствии с их потребностями.

Международный день соседей отмечают ежегодно 1 июня. Это шутливый праздник, ведь именно с соседями мы проводим много времени, когда дома и соседей не выбирают ― иногда их хобби и жизнь могут захватить, а иногда – превратить вашу жизнь в ад. Праздник существует с 2008 года и посвящен добрососедству.

День рисования ежегодно отмечают 1 июня. Праздник носит веселый и шутливый характер, однако врачи напоминают, что рисование ― не только хорошая игрушка для детей и вид искусства. Рисование ― это терапия при психических, психологических заболеваниях и расстройствах, некоторых неврологических заболеваниях и реабилитации после болезней. Мелкая моторика, которая развивается при рисовании, имеет огромное значение для стабильной работы головного мозга.

День решительности создали как раз для тех людей, которые ждали знака и были нерешительными в своих планах и действиях. Ежегодно 1 июня можно решительно делать то, чего так боялись из-за осуждения общества или собственных страхов.

1 июня ― церковные праздники:

День памяти священномученика Патрикия, епископа Прусского ежегодно отмечают 1 июня. Святитель Патрикий, епископ города Пруссы (в Вифинии), открыто и смело проповедовал учение Христа Спасителя и обличал заблуждения язычников. За это был схвачен вместе с тремя пресвитерами Акакием, Менандром и Полиеном и приведен на допрос, после которого все они были убиты мечем.

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1 июня ― день ангела:

1 июня свои именины по православному календарю празднуют Аркакий, Александр, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Ян, Анастасия.

1 июня ― приметы и традиции:

Если на улице много ворон ― к буре.

Если в первые дни июня идет дождь, то весь месяц будет сухим.

Прохладная погода 1 июня ― жди 40 дней жары.

1 июня ― что нельзя делать и что можно:

Нельзя устраивать большую уборку ― все добро из дома пропадет;

Нельзя желать зла другому ― вернется назад в 49 раз хуже.

Нельзя наказывать детей.

Нельзя ходить босиком по росе;

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