21 мая: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник 21 мая

21 мая в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них Всемирный день культурного разнообразия. Кроме того, 21 мая чествуют Иоанна Богослова. Какие праздники 21 мая, что можно делать и чего нельзя, читайте в материале.

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21 мая ― праздники:

Всемирный день культурного разнообразия для диалога и развития;

День заплаты;

Национальный день официантки.

Всемирный день культурного разнообразия для диалога и развития отмечается 21 мая и способствует продвижению вопросов разнообразия. Праздник отмечается с 2002 года. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила этот праздник благодаря Универсальной декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии в ноябре 2001 года. Одной из причин создания праздника было разрушение статуи Будды Бамиана в Афганистане в 2001 году.

День заплатки ― шутливый праздник, посвященный лоскуту ткани, который пришивают поверх дыры на одежде. Ежегодно день заплатки празднуют 21 мая. Было время, когда заплатка считались поводом для стыда, однако уже много десятилетий она остается культовой частью стиля модельеров для разных коллекций одежды.

Национальный день официантки отмечают 21 мая ежегодно. Праздник взял начало в США, где, как известно, у официанток низкая заработная плата, однако принято оставлять им щедрые чаевые – так они компенсируют нехватку денег. Тем не менее, с этим борются многие годы и хотят сравнить зарплату официанток с другими. Во Львове начали праздновать День официантки с 2009 года, и таким образом праздник официально закрепился в Украине как День кельнера (официанта). Местные власти хотели подчеркнуть, что официант – важная и серьезная профессия.

21 мая ― церковные праздники

День Иоанна Богослова (покровителя авторов, редакторов и издателей) отмечают 21 мая ежегодно. Иоанн Богослов был одним из 12 апостолов и любимым учеником Иисуса Христа. По священному писанию, Иоанн Богослов был учеником пророка Иоанна Крестителя, после смерти Христа беспокоился о Матери Божьей, а прожил 100 лет. Его также считают покровителем любви, а также авторов-писателей, редакторов и издательств. Неся Божье слово среди язычников, святой апостол Иоанн Богослов совершал чудеса, а Господь долго берег его от неприятностей – его не могли отравить, убить, он пережил кораблекрушение и четырнадцать дней в море.

21 мая ― день ангела

Сегодня именины празднуют крещенные в православной вере Иван, Арсен, Елена, Иван, Кристоф, Петр, Тимофей, Виктор и Евгений.

21 мая ― народные приметы и традиции:

Если дождливый день, то это к урожаю грибов;

Загоняй кобылицу и землю готовь под пшеницу;

Луна 21 мая покрыта дымкой ― к ухудшению погоды;

Если небо красное утром, будет дождь.

21 мая ― что можно делать и чего нельзя:

Если сегодня иметь негативные мысли – позовете бедствие;

Нельзя сегодня рассказывать сны, потому что сбудутся.

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