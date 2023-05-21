21 травня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято 21 травня

21 травня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них Всесвітній день культурного розмаїття. Крім того, 21 травня вшановують Іоанна Богослова. Які свята 21 травня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі.

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21 травня ― свята:

Всесвітній день культурного розмаїття для діалогу та розвитку;

День латки;

Національний день офіціантки.

Всесвітній день культурного розмаїття для діалогу та розвитку відзначається 21 травня та сприяє просуванню питань різноманіття. Свято відзначається з 2002 року. Генеральна Асамблея ООН проголосила це свято завдяки Універсальній декларації ЮНЕСКО про культурне різноманіття в листопаді 2001 року. Однією з причин створення свята було руйнування статуй Будди Баміяна в Афганістані в 2001 році.

День латки ― жартівливе свято, присвячене клаптику тканини, який пришивають поверх дірки на одязі. Щороку день латки святкують 21 травня. Був час, коли латки вважались приводом для сорому, проте вже багато десятиліть вона стала культовою частиною стилю в модельєрів для різних колекцій одягу.

Національний день офіціантки святкують 21 травня щороку. Свято взяло початок в США, де, як відомо, в офіціанток низька заробітня плата, проте прийнято залишати їм щедрі чайові ― так вони компенсують недостаток грошей. Проте з цим борються багато років і хочуть зрівняти зарплату офіціанток із іншими. У Львові почали святкувати День офіціантки з 2009 року, і таким чином свято офіційно закріпилося в Україні як День кельнера (офіціанта). Місцева влада хотіла наголосити, що офіціант ― важлива та серйозна професія.

21 травня ― церковні свята:

День Іоанна Богослова (покровителя авторів, редакторів та видавців) святкують 21 травня щорічно. Іван Богослов був одним із 12 апостолів і улюбленим учнем Ісуса Христа. За святим писанням, Іоанн Богослов був учнем пророка Іоанна Хрестителя, після смерті Христа турбувався про Матір Божу, а прожив 100 років. Його також вважають покровителем любові, а також авторів-письменників, редакторів та видавництв. Несучи Боже слово серед язичників, святий апостол Іоанн Богослов звершував чудеса, а Господь довго беріг його від неприємностей ― його не могли отруїти, вбити, він пережив кораблетрощу і 14 днів у морі.

21 травня ― день ангела

Сьогодні іменини святкують похрещені в православній вірі Іван, Арсен, Олена, Іван, Крістоф, Петро, Тимофій, Віктор та Євген.

21 травня ― народні прикмети та традиції:

Якщо дощовий день, то це до врожаю грибів;

Заганяй кобилицю і землю готуй під пшеницю;

Місяць 21 травня вкритий серпанком ―до погіршення погоди;

Якщо небо червоне вранці — буде дощ.

21 травня ― що можна робити і чого не можна:

Якщо сьогодні мати негативні думки ― покличете лихо;

Не можна сьогодні розповідати сни, бо справдяться.

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