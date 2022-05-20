20 травня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

20 травня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них Всесвітній день травматолога. Крім того, 20 травня вшановують явлення Хреста Господнього над Єрусалимом. Які свята 20 травня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі.

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20 травня ― свята:

Всесвітній день метролога святкують 20 травня на честь підписання в 1875 році в Парижі, на міжнародній дипломатичній конференції знаменитої «Метричної Конвенції». Метрологія ― наука про вимірювання, методи і засоби забезпечення їхньої єдності та способи досягнення необхідної точності. Вона відповідає на питання як, чим і що виміряти, а потім оцінити дані. Зокрема, також важливі моменти для метрології ― встановлення еталону метра (Франція, кінець XVIII століття), створення абсолютної системи одиниць (К. Ґаусс, 1832) і розробка та встановлення в 1960 р. Міжнародної системи одиниць (SI). Фактично, без метрології не було б ні точних наук, ні наших законів та правил, ні цивілізації.

Всесвітній день травматолога в 2022 році святкують 20 травня. Травматологи займаються лікуванням та відновленням травм суглобів та сухожиль в опорно-руховому апараті людини. Спочатку, вони займалися лікуванням абсолютно усіх травм та ушкоджень ― в тому числі органів. Проте з роками у медицині виділилися окремі спеціалісти, на кшталт нейрохірургів, флебологів і т.д.

Всесвітній день бджіл святкують щороку 20 травня з 2018 року, коли ООН проголосило це свято. День вибраний недарма ― 20 травня народився Антон Янша, один із засновників сучасного бджолярства, яким ми його знаємо. Не можна недооцінювати бджіл ― вони запилюють більшу частину культур, які ми використовуємо для їжі та для виготовлення продуктів або навіть тканини, як бавовна та льон. Останні роки ООН зафіксувало тенденцію постійного зменшення популяції бджіл. День бджіл має привернути увагу до проблеми.

Європейський день моря святкують 20 травня. Проте не варто його плутати зі Всесвітнім днем моря 29 червня. Європейська комісія проголосила Європейський день моря з 2008 року. Ці травневі заходи у другій декаді місяця мають традиційний щорічний характер. Зазвичай на публічних заходах із приводу свята підприємці вирішують економічні питання щодо своєї діяльності в морі, обмінюються досвідом.

День банківських працівників України відзначається щорічно з 2004 року за указом другого президента України Леоніда Кучми. Як відомо, в 1996 році він провів ефективну економічну реформу в країні, стабілізував курс гривні. За роки незалежності в Україні побудована сучасна кредитно-фінансова система, запроваджена національна грошова одиниця, забезпечена її стабільність. Національний банк України створив електронну систему проведення розрахунків між банківськими установами та суб’єктами господарювання, казначейство, інші установи, організації та підприємства, які забезпечують повноцінне функціонування системи банків країни. А в 2022 році в Україні запрацювала PayPal ― міжнародна електронна платіжна система, яка надає послуги в транскордонному режимі будь-якій людині у світі, в якої є банківська карта. Компанія пропонує послуги з оплати та грошових переказів через Інтернет та смартфон. Це полегшує і життя українців, які виїхали за кордон через війну, а також роботу всіх установ по забезпеченню товарів із-за кордону.

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20 травня ― церковні свята

Згадування появи на небі Хреста Господнього в Єрусалимі ― 20 травня щороку. В Єрусалимі 20 травня 351 року відбулось чудо ― о третій годині ранку на небі з’явилося зображення рівнокінцевого Хреста Господнього. У небесах від Єлеонської (Оливної) гори до Голгофи (Голготи) з’явився Чесний Хрест, освітлений яскравим світлом. Чесний Хрест над Єрусалимом можна було бачити кілька годин, і священики використали це, щоб навертати до Бога невірних. Святитель Кирило Єрусалимський спробував навернути імператора Констанція, який вдарився в єресь.

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20 травня ― день ангела

20 травня багато православних святкують свій день ангела або іменини. Це Семен, Антон, Михайло, Іван, Людмила, Йосип, Бернард, Ніл та Базіль (Василь).

20 травня ― народні прикмети та традиції:

20 травня називали Купальницею. Цього дня прийнято купатися і приймати будь-які водні процедури ― це зцілює та повертає молодість. Особлива вода в природних джерелах;

Вночі видно червоний місяць ― буде дощ.

20 травня ― що можна робити і чого не можна:

Не можна відмовляти у допомозі;

Не можна брехати та розпускати чутки;

Не можна робити важку роботу.

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