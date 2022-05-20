20 мая: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник 20 мая
20 мая в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них Всемирный день травматолога. Кроме того, 20 мая чествуют явление Креста Господнего над Иерусалимом. Какие праздники 20 мая, что можно делать и чего нельзя, читайте в материале.
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20 мая ― праздники:
- Всемирный день метрологии;
- Всемирный день травматолога;
- Всемирный день пчел;
- Европейский день моря;
- День банковских работников Украины.
Всемирный день метролога отмечают 20 мая в честь подписания в 1875 году в Париже на международной дипломатической конференции знаменитой «Метрической Конвенции». Метрология ― наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения необходимой точности. Она отвечает на вопрос как, чем и что измерить, а затем оценить данные. В частности, также важные моменты для метрологии ― установление эталона метра (Франция, конец XVIII века), создание абсолютной системы единиц (К. Гаусс, 1832) и разработка и установка в 1960 г. Международной системы единиц (SI). Фактически, без метрологии не было бы ни точных наук, ни наших законов и правил, ни цивилизации.
Всемирный день травматолога в 2022 году отмечают 20 мая. Травматологи занимаются лечением и восстановлением травм суставов и сухожилий в опорно-двигательном аппарате человека. Сначала они занимались лечением абсолютно всех травм и повреждений ― в том числе органов. Однако с годами в медицине выделились отдельные специалисты, вроде нейрохирургов, флебологов и т.д.
Всемирный день пчел отмечают ежегодно 20 мая с 2018 года, когда ООН провозгласил праздник. День выбран недаром ― 20 мая родился Антон Янша, один из основателей современного пчеловодства, каким мы его знаем. Нельзя недооценивать пчел ― они опыляют большую часть культур, которые мы используем для еды и для изготовления продуктов или даже ткани, как хлопок и лен. В последние годы ООН зафиксировало тенденцию постоянного уменьшения популяции пчел. День пчел должен обратить внимание на проблему.
Европейский день моря отмечают 20 мая. Однако не следует его путать Всемирным днем моря 29 июня. Европейская комиссия провозгласила Европейский день моря с 2008 года. Эти майские мероприятия во второй декаде месяца носят традиционный ежегодный характер. Обычно на публичных мероприятиях по поводу праздника предприниматели решают экономические вопросы своей деятельности в море, обмениваются опытом.
День банковских работников Украины отмечается ежегодно с 2004 года по указу второго президента Леонида Кучмы. Как известно, в 1996 году он провел эффективную экономическую реформу в стране, стабилизировал курс гривны. За годы независимости в Украине построена современная кредитно-финансовая система, внедрена национальная денежная единица, обеспечена ее стабильность. Национальный банк Украины создал электронную систему проведения расчетов между банковскими учреждениями и хозяйствующими субъектами, казначейство, другие учреждения, организации и предприятия, обеспечивающие полноценное функционирование системы банков страны. А в 2022 году в Украине заработала PayPal ― международная электронная платежная система, предоставляющая услуги в трансграничном режиме любому человеку в мире, у которого есть банковская карта. Компания предлагает услуги по оплате и денежным переводам через Интернет и смартфон. Это облегчает и жизнь украинцев, выехавших за границу из-за войны, а также работу всех учреждений по обеспечению товаров из-за границы.
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20 мая ― церковные праздники
Упоминание появления на небе Креста Господня в Иерусалиме ― 20 мая каждый год. В Иерусалиме 20 мая 351 года произошло чудо ― в три часа утра на небе явилось изображение равноконечного Креста Господня. В небесах от Елеонской (Оливной) горы до Голгофы (Голготы) появился Честный Крест, освещенный ярким светом. Честный Крест над Иерусалимом можно было видеть несколько часов, и священники использовали это, чтобы обращать к Богу неверных. Святитель Кирилл Иерусалимский попытался обратить императора Констанция, который ударился в ересь.
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20 мая ― день ангела
20 мая многие православные празднуют свой день ангела или именины. Это Семен, Антон, Михаил, Иван, Людмила, Иосиф, Бернард, Нил и Базиль (Василий).
20 мая ― народные приметы и традиции:
- 20 мая называли Купальницей. В этот день принято купаться и принимать любые водные процедуры – это исцеляет и возвращает молодость. Особая вода в природных источниках;
- Ночью видна красная луна ― будет дождь.
20 мая ― что можно делать и чего нельзя:
- Нельзя отказывать в помощи;
- Нельзя лгать и распускать слухи;
- Нельзя делать тяжелую работу.