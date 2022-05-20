20 мая: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

20 мая в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них Всемирный день травматолога. Кроме того, 20 мая чествуют явление Креста Господнего над Иерусалимом. Какие праздники 20 мая, что можно делать и чего нельзя, читайте в материале.

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20 мая ― праздники:

Всемирный день метролога отмечают 20 мая в честь подписания в 1875 году в Париже на международной дипломатической конференции знаменитой «Метрической Конвенции». Метрология ― наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения необходимой точности. Она отвечает на вопрос как, чем и что измерить, а затем оценить данные. В частности, также важные моменты для метрологии ― установление эталона метра (Франция, конец XVIII века), создание абсолютной системы единиц (К. Гаусс, 1832) и разработка и установка в 1960 г. Международной системы единиц (SI). Фактически, без метрологии не было бы ни точных наук, ни наших законов и правил, ни цивилизации.

Всемирный день травматолога в 2022 году отмечают 20 мая. Травматологи занимаются лечением и восстановлением травм суставов и сухожилий в опорно-двигательном аппарате человека. Сначала они занимались лечением абсолютно всех травм и повреждений ― в том числе органов. Однако с годами в медицине выделились отдельные специалисты, вроде нейрохирургов, флебологов и т.д.

Всемирный день пчел отмечают ежегодно 20 мая с 2018 года, когда ООН провозгласил праздник. День выбран недаром ― 20 мая родился Антон Янша, один из основателей современного пчеловодства, каким мы его знаем. Нельзя недооценивать пчел ― они опыляют большую часть культур, которые мы используем для еды и для изготовления продуктов или даже ткани, как хлопок и лен. В последние годы ООН зафиксировало тенденцию постоянного уменьшения популяции пчел. День пчел должен обратить внимание на проблему.

Европейский день моря отмечают 20 мая. Однако не следует его путать Всемирным днем ​​моря 29 июня. Европейская комиссия провозгласила Европейский день моря с 2008 года. Эти майские мероприятия во второй декаде месяца носят традиционный ежегодный характер. Обычно на публичных мероприятиях по поводу праздника предприниматели решают экономические вопросы своей деятельности в море, обмениваются опытом.

День банковских работников Украины отмечается ежегодно с 2004 года по указу второго президента Леонида Кучмы. Как известно, в 1996 году он провел эффективную экономическую реформу в стране, стабилизировал курс гривны. За годы независимости в Украине построена современная кредитно-финансовая система, внедрена национальная денежная единица, обеспечена ее стабильность. Национальный банк Украины создал электронную систему проведения расчетов между банковскими учреждениями и хозяйствующими субъектами, казначейство, другие учреждения, организации и предприятия, обеспечивающие полноценное функционирование системы банков страны. А в 2022 году в Украине заработала PayPal ― международная электронная платежная система, предоставляющая услуги в трансграничном режиме любому человеку в мире, у которого есть банковская карта. Компания предлагает услуги по оплате и денежным переводам через Интернет и смартфон. Это облегчает и жизнь украинцев, выехавших за границу из-за войны, а также работу всех учреждений по обеспечению товаров из-за границы.

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20 мая ― церковные праздники

Упоминание появления на небе Креста Господня в Иерусалиме ― 20 мая каждый год. В Иерусалиме 20 мая 351 года произошло чудо ― в три часа утра на небе явилось изображение равноконечного Креста Господня. В небесах от Елеонской (Оливной) горы до Голгофы (Голготы) появился Честный Крест, освещенный ярким светом. Честный Крест над Иерусалимом можно было видеть несколько часов, и священники использовали это, чтобы обращать к Богу неверных. Святитель Кирилл Иерусалимский попытался обратить императора Констанция, который ударился в ересь.

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20 мая ― день ангела

20 мая многие православные празднуют свой день ангела или именины. Это Семен, Антон, Михаил, Иван, Людмила, Иосиф, Бернард, Нил и Базиль (Василий).

20 мая ― народные приметы и традиции:

20 мая называли Купальницей. В этот день принято купаться и принимать любые водные процедуры – это исцеляет и возвращает молодость. Особая вода в природных источниках;

Ночью видна красная луна ― будет дождь.

20 мая ― что можно делать и чего нельзя:

Нельзя отказывать в помощи;

Нельзя лгать и распускать слухи;

Нельзя делать тяжелую работу.

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