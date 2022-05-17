Всемирный день травматолога в 2022 году празднуют 20 мая. В день травматолога принято поздравлять травматологов — докторов, специализирующихся на лечении травм различной этиологии и сложности. Все травматологи занимаются диагностикой, профилактикой, лечением и восстановлением суставов при получении различного рода травм (переломы, вывихи, сотрясения, растяжения и разрывы связок, синдром длительного сдавливания, раны, ушибы и ссадины на суставных участках).

День травматолога 2022: история праздника

Изначально травматология была одной из самых обширных медицинских наук и охватывала в себя абсолютно все повреждения человеческого организма, спровоцированных воздействием окружающей среды. В ходе развития медицинской науки, многие типы повреждений стали рассматриваться отдельно и приобрели отдельные названия — нейрохирургия, флебология и другие. На сегодняшний день, травматология включает в себя воздействие на организм человека различных травм, их последствий, и методов лечения.

У многих людей профессия «травматолог» ассоциируется с ортопедами, оказывающими первую помощь при минимальных травмах в травмпунктах. Но стоит учесть, что травматологи специализируются не только на терапевтических методах лечения, но и в хирургических, достаточно сложных вмешательствах.

Такая наука, как травматология получила более значимое развитие после Великой Октябрьской революции. В то время начали открывать институты ортопедии и травматологии в разных городах мира. На сегодня современная травматология занимает одно из ведущих мест в мире.

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Традиции праздника

В день травматолога в Украине принято поздравлять врачей данной специализации. Как правило поздравляют коллеги, руководство и довольные пациенты. Обычно в этот день дарят подарки, которые будут по душе, но особо ценно для врача получить глубокое уважение и признание коллег и пациентов. Поэтому, если вы записаны 20 мая на прием к доктору, то не забудьте поздравить с днем травматолога, доктора, которые отмечает сегодня свой профессиональный праздник. Поверьте, для врачей это очень приятный и значимый жест с вашей стороны. Также, если у вас есть друзья, которые являются травматологами, то не забудьте поздравить их с днем травматолога и уделить им пару минут своего внимания.