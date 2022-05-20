Всесвітній день травматолога у 2022 році святкують 20 травня. У день травматолога прийнято вітати травматологів – лікарів, що спеціалізуються на лікуванні травм різної етіології та складності. Всі травматологи займаються діагностикою, профілактикою, лікуванням та відновленням суглобів при отриманні різноманітних травм (переломи, вивихи, струси, розтягнення та розриви зв’язок, синдром тривалого здавлювання, рани, забої на суглобових ділянках).

День травматолога 2022: історія свята

Спочатку травматологія була однією з найбільших медичних наук і охоплювала абсолютно всі пошкодження людського організму, спровокованих впливом навколишнього середовища. У ході розвитку медичної науки, багато типів ушкоджень стали розглядатися окремо і набули окремих назв – нейрохірургія, флебологія та інші. На сьогоднішній день, травматологія включає вплив на організм людини різних травм, їх наслідків, і методів лікування.

У багатьох людей професія «травматолог» асоціюється з ортопедами, які надають першу допомогу за мінімальних травм у травмпунктах. Але варто врахувати, що травматологи спеціалізуються не лише на терапевтичних методах лікування, а й у хірургічних, досить складних втручаннях.

Така наука, як травматологія отримала більш значний розвиток після Великої Жовтневої революції. На той час почали відкривати інститути ортопедії та травматології у різних містах світу. Сьогодні сучасна травматологія займає одне з провідних місць у світі.

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Традиції свята

У день травматолога в Україні прийнято вітати лікарів цієї спеціалізації. Як правило, вітають колеги, керівництво та задоволені пацієнти. Зазвичай у цей день дарують подарунки, які будуть до душі, але особливо цінно для лікаря здобути глибоку повагу та визнання колег та пацієнтів. Тому якщо ви записані 20 травня на прийом до лікаря, то не забудьте привітати з днем ​​травматолога, лікаря, який відзначає сьогодні своє професійне свято. Повірте, для лікарів це дуже приємний і значущий жест із вашого боку. Також, якщо у вас є друзі, які є травматологами, то не забудьте привітати їх із днем ​​травматолога та приділити їм пару хвилин своєї уваги.