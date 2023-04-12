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Как покрасить яйца шелковой тканью?

12.04.2023

Обычно мы красим пасхальные яйца, используя народные методы. Часто берем луковую шелуху или покупаем красители в магазине. Но для разнообразия можно попробовать другой оригинальный метод. Читайте в нашем материале пошаговую инструкцию, как покрасить яйца шелковой тканью.

Пасха 2023: традиции и обычаи

Покраска яиц шелком — простой способ без особых усилий и затрат. Все, что вам понадобится — лоскутки цветной шелковой ткани, белая ткань, веревка, уксус и, конечно, сами яйца.

Шаг 1

Сперва порежьте ткань на квадратные лоскуты размером 17 х 17 см. Ткань выберете любую, которая вам нравится.

Пасха 2023: необычный способ раскрасить пасхальные яйца

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Шаг 2

Туго заверните яйцо сначала в цветную ткань, а потом — в белую. Намочите шелк в воде, чтобы было легче заворачивать в него яйцо.

Пасха 2023: необычный способ раскрасить пасхальные яйца

Шаг 3

Крепко завяжите веревкой края ткани. Проделайте данную процедуру со всеми яйцами.

Пасха 2023: необычный способ раскрасить пасхальные яйца

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Шаг 4

Положите яйца в кастрюлю и залейте холодной водой. Также можно добавить около 1/4 стакана белого уксуса.

Пасха 2023: необычный способ раскрасить пасхальные яйца

Шаг 5

Варить необходимо в течение 15 минут после закипания, затем снимите кастрюлю с огня, выньте яйца из воды и дайте им остыть.

Пасха 2023: необычный способ раскрасить пасхальные яйца

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Шаг 6

После того, как яйца остынут, снимите слои ткани и полюбуйтесь настоящей пасхальной красотой!

Пасха 2023: необычный способ раскрасить пасхальные яйца

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