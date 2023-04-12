Пасха 2023: необычный способ раскрасить пасхальные яйца

Как покрасить яйца шелковой тканью?
Обычно мы красим пасхальные яйца, используя народные методы. Часто берем луковую шелуху или покупаем красители в магазине. Но для разнообразия можно попробовать другой оригинальный метод. Читайте в нашем материале пошаговую инструкцию, как покрасить яйца шелковой тканью.
Пасха 2023: традиции и обычаи
Покраска яиц шелком — простой способ без особых усилий и затрат. Все, что вам понадобится — лоскутки цветной шелковой ткани, белая ткань, веревка, уксус и, конечно, сами яйца.
Шаг 1
Сперва порежьте ткань на квадратные лоскуты размером 17 х 17 см. Ткань выберете любую, которая вам нравится.
Больше по теме: Рецепт пасхального кулича в хлебопечке
Шаг 2
Туго заверните яйцо сначала в цветную ткань, а потом — в белую. Намочите шелк в воде, чтобы было легче заворачивать в него яйцо.
Шаг 3
Крепко завяжите веревкой края ткани. Проделайте данную процедуру со всеми яйцами.
Больше по теме: Творожная пасха: рецепт от Надежды Матвеевой
Шаг 4
Положите яйца в кастрюлю и залейте холодной водой. Также можно добавить около 1/4 стакана белого уксуса.
Шаг 5
Варить необходимо в течение 15 минут после закипания, затем снимите кастрюлю с огня, выньте яйца из воды и дайте им остыть.
Больше по теме: Почему красят яйца на Пасху: как появилась эта традиция
Шаг 6
После того, как яйца остынут, снимите слои ткани и полюбуйтесь настоящей пасхальной красотой!
Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ