Почему красят яйца? На Пасху разрисованные яркие крашеные яйца – один из символов светлого праздника. Но откуда пришла традиция красить яйца, знают немногие. Существует несколько версий, объясняющих, почему красят яйца на Пасху. Об этом и о семейных традициях празднования большого церковного праздника в семье ведущего реалити «Холостяк» Григория Решетника читайте материале.

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Яйцо всегда считалось символом жизни, поскольку в крепкой скорлупе находится маленький зародыш, который однажды станет цыпленочком. Но почему же именно яйца стали красить на Пасхальные праздники? Существует несколько версий возникновения этой традиции.

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Первая и самая распространённая легенда говорит о чуде, которое произошло с Марией Магдалиной. По преданию, именно она решилась прийти к римскому императору Тиберию, чтобы известить о воскрешении Христа. Так как к нему не было принято приходить с пустыми руками, а у Марии никакого подарка не нашлось, она пришла с простым куриным яйцом. Преподнеся символ жизни, она воскликнула «Христос Воскресе!».

Магдалина рассказала о том, что Иисусу удалось побороть смерть и он совершил чудо из чудес – воскрес из мертвых. Однако император только рассмеялся и заявил, что умерший также может вернуться к жизни, как и белое яйцо может стать красным. Не успел он и договорить последнее слово, как яйцо в руках Марии Магдалины действительно стало алым. С тех пор и появилась традиция красить пасхальные яйца в яркие цвета.

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Есть и более практичное объяснение, откуда пришла традиция красить яйца. Во время Великого поста куры продолжали нестись. Хозяйки варили яйца, чем продлевали их срок хранения. Чтобы отличить свежие от вареных, они придумали такую хитрость: народными методами они красили сваренные яйца в разные цвета. Таким образом, было легко понять, где какое яичко.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Григорий Решетник (@grisha_reshetnik) 17 Мар 2019 в 11:09 PDT

В семье ведущего самого романтического реалити «Холостяк» Григория Решетника есть свои традиции празднования большого церковного праздника Пасхи.

« В нашей семье есть прекрасная традиция на Пасху. Все вместе отправляемся к родителям любимой жены Кристины на Западную Украину в Ивано-Франковск и там ходим в церковь. Очень радует, что наш семейный состав увеличивается. В прошлом году уже не только Ванечка ходил, мой старший сын, а и Димочка ему помогал. Два брата шли в церковь и освятили пасхи. Им очень понравилось как идет подготовка: у каждого была своя корзинка и свое наполнение.

Мне кажется, что эти моменты очень сближают и вообще Пасха — потрясающий светлый праздник!

Мы красим пасхальные яйца всеми способами: луковой шелухой, пищевыми красками. Сейчас продают много красивый наклеек и разнообразные украшения. В моем детстве мы красили конечно же луковой шелухой, свеклой и обычной краской. Помню, как у каждого ребенка все руки и лицо были в краске, а потом каждый раскрашивал свое яйцо радостно ими бились. У кого яйцо окажется крепче, тот и победил.

Поэтому, мои мальчики любят красить пасхальные яйца, готовят их и у каждого оно получается эксклюзивное. Мы стараемся использовать всю палитру цветов и украшаем яйца как современными так и старыми добрыми методами», — рассказал Григорий Решетник.

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