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Як пофарбувати яйця шовковою тканиною?

12.04.2023

Зазвичай ми фарбуємо великодні яйця, використовуючи народні методи. Часто беремо лушпиння цибулі або купуємо барвники в магазині. Але для різноманітності можна спробувати інший оригінальний метод. Читайте в нашому матеріалі покрокову інструкцію, як пофарбувати яйця шовковою тканиною.

Великдень 2023: традиції 

Фарбування яєць шовком — простий спосіб без особливих зусиль та витрат. Усе, що вам знадобиться, — клаптики кольорової шовкової тканини, біла тканина, мотузка, оцет і, звичайно, самі яйця.

Крок 1

Спершу поріжте тканину на квадратні шматки розміром 17 х 17 см. Тканину виберіть будь-яку, яка вам подобається.

Великдень 2023: незвичайний спосіб розфарбувати великодні яйця

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Крок 2

Туго загорніть яйце спочатку в кольорову тканину, а потім — у білу. Намочіть шовк у воді, щоб було легше загортати.

Великдень 2023: незвичайний спосіб розфарбувати великодні яйця

Крок 3

Міцно зав’яжіть мотузкою краї тканини. Зробіть так з усіма яйцями.

Великдень 2023: незвичайний спосіб розфарбувати великодні яйця

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Крок 4

Покладіть яйця в каструлю і залийте холодною водою. Також можна додати 1/4 склянки білого оцту.

Великдень 2023: незвичайний спосіб розфарбувати великодні яйця

Крок 5

Варити яйця необхідно 15 хвилин після закипання. Потім зніміть каструлю з вогню, вийміть яйця з води і дайте їм охолонути.

Великдень 2023: незвичайний спосіб розфарбувати великодні яйця

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Крок 6

Після того, як яйця охолонуть, можна зняти тканину і помилуватися справжньою пасхальною красою!

Великдень 2023: незвичайний спосіб розфарбувати великодні яйця

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