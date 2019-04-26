Творожная пасха: рецепт от Надежды Матвеевой
Вкусная творожная пасха – рецепт на Пасху 2019, который стоит знать каждой хозяйке. Если времени печь совсем нет, да и с тестом вы не очень дружите, предлагаем вам легкий и вкусный рецепт творожной пасхи без выпечки пошагово от ведущей и постоянного эксперта многих проектов телеканала СТБ Надежды Матвеевой, благодаря которому вы сможете порадовать близких красивым и очень вкусным лакомством.
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Ингредиенты:
- Творог — 1 кг
- Сливки 10% жирности — 250 мл
- Яйца куриные — 5 шт.
- Сахар — 2 ст.
- Сливочное масло — 250 г
- Светлый изюм — 100 г
- Грецкие орехи — 100 г
- Цукаты — 50 г
- Ванильный сахар — 25 г
- Лимон — 1 шт
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Пошаговый рецепт приготовления:
1. Отделите желтки от белков и взбейте.
2. Во взбитую желтковую массу добавьте сливки и доведите до кипения на водяной бане или в кастрюле с толстым дном. Постоянно помешивайте и следите, чтобы желтки со сливками не подгорели. Полученной массе дайте остыть.
3. Орехи обжарьте на сухой сковороде или в духовке. Изюм вымойте и просушите. Натрите цедру одного лимона.
4. Творог протрите через сито (можно дважды пропустить через мясорубку или протереть при помощи блендера). К творогу добавьте желтки, сахар, изюм, цукаты, орехи, лимонную цедру и ванильный сахар. Добавьте нарезанное кубиками сливочное масло и взбейте творожную массу при помощи миксера до пышности и однородности.
5. В специальную форму для Пасхи выложите приготовленную смесь, предварительно застелив ее двумя слоями влажной марли. Поставьте в холодильник под гнет минимум на 12 часов. За это время выйдет лишняя жидкость и творожная пасха примет красивую форму, украсьте по вашему вкусу цукатами.