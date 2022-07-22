Любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака

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Любовный гороскоп на 2022 год для каждого знака зодиака от Хаяла Алекперова

22.07.2022

2022 год в личной сфере для многих знаков зодиака станет решающим. То, что подолгу назревало в отношениях пар, приведёт к серьезным переменам. И, стоит отметить, что касается это как положительных ситуаций: решение жить вместе, пожениться или родить ребёнка, ― так и отрицательных. Так, те партнеры, которые подолгу игнорировали разлад в отношениях, могут расстаться. Но как бы там ни было, в конечном итоге перемены эти будут удачными. Подробнее читайте в любовном гороскопе на 2022 год от победителя Битвы экстрасенсов и эксперта Следствие ведут экстрасенсы на СТБ Хаяла Алекперова.

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Овны

Начало года сулит одиноким Овнам романтические знакомства. У вас есть все шансы встретить свою судьбу. Главное при этом ― не торопить события. Ваша активность может спугнуть потенциального партнёра. Семейным же представителям знака стоит быть сдержаннее. Чрезмерная критика в адрес любимого человека может спровоцировать серьезный конфликт, уладить который будет крайне нелегко. 

Тельцы

2022 год сулит Тельцам внутреннюю гармонию. Представители знака смогут разобраться в своих чувствах и желаниях, что несомненно приведёт к положительным переменам в личной жизни. Семейные Тельцы смогут не только уладить давние разногласия со своей половинкой, но и обсудить новые перспективы безо всяких споров и разбирательств. 

Близнецы

Этот год для Близнецов ― время кардинальных перемен в сфере личных отношений. Одинокие сердца смогут не только встретить свою любовь, но и быстро расстаться со статусом холостяка. При этом события могут развиваться настолько стремительно, что осознать масштаб жизненных изменений представители знака смогут не сразу. Конец года для семейных Близнецов ― достаточно нестабильный период в эмоциональном плане. А потому звёзды советуют быть сдержаннее, чтобы не провоцировать конфликты. 

Раки

В этом году семейные Раки смогут убедиться, что партнёр для них ― надежная опора и поддержка, так как в сложных ситуациях именно любимый человек не только даст нужный совет, но и придёт на выручку. Одиноким же сердцам начало года не сулит кардинальных изменений. Но не стоит расстраиваться. Используйте это время, чтобы разобраться в себе. Ведь уже ближе к лету ситуация в личной жизни может быстро измениться. 

Львы

В 2022 году звезды сулят Львам немало приятных сюрпризов в сфере личной жизни. Многие одинокие представители знака  смогут встретить свою половинку или понять, что человек, который уже давно находится рядом, ― и есть та самая судьба. Семейным же Львам стоит быть более открытыми в отношениях с половинкой. Ваша замкнутость может стать главной причиной ссор и разладов. 

Девы

Этот год самокритичные Девы смогут начать с признания в любви самому себе. И это станет главной причиной кардинальных перемен в их личной жизни. Так как главной помехой на пути к счастью, скорее всего, являлось именно ваше недовольство собой. Семейным Девам звезды сулят романтические сюрпризы в первой половине года. Скорее всего, партнер порадует вас подарком, о котором вы давно мечтали. 

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Весы

Начало года для одиноких Весов ― время флирта, спонтанных свиданий и новых знакомств. Но старайтесь не торопить события ― есть большая вероятность разочарований. Семейным же Весам звёзды сулят перемены. Не исключено, что вы с партнером отважитесь на новый этап в отношениях. 

Скорпионы

В этом году настроение Скорпионов может раскачиваться, как маятник, от уныния до радости. При этом весьма быстро и спонтанно, что, скорее всего, станет причиной конфликтов и недопонимания в отношениях. Совет звёзд ― чаще проводить время наедине со своими мыслями или заняться творчеством. Направив энергию в нужное русло, вы сможете избежать многих  ссор и разбирательств со своей половинкой. 

Стрельцы

Начало года порадует одиноких Стрельцов перспективными знакомствами. У представителей знака есть все шансы встретить свою любовь. Семейным же Стрельцам звезды советуют чаще говорить по душам с партнёром. Так как именно ваши замкнутость и постоянное «накручивание себя» станут главными причинами разногласий в отношениях. 

Козероги

В этом году многие Козероги решатся на новый этап в личной жизни. И здесь не стоит сдерживать себя: проявите инициативу и смело заявите партнёру о своих намерениях. Поверьте, ответный шаг со стороны любимого человека не заставит себя долго ждать. 

Водолеи

2022 год для Водолеев может стать весьма непростым в сфере личной жизни. Подозрительность и бурная фантазия представителей знака то и дело могут рисовать в их воображении новые и новые поводы для ревности. Но, вероятнее всего, все они будут беспочвенными. И чтобы избежать конфликтов, звёзды советуют не скрывать свои переживания, а обсуждать их с партнёром. 

Рыбы 

2022 год станет судьбоносным для Рыб в плане личной жизни. Те представители знака, которые подолгу ждут перемен в отношениях, наконец придут к желанному этапу. Одиноким же сердцам звёзды сулят перспективные знакомства. Главное условие при этом ― быть активнее и не отказываться от спонтанных выходов в свет.

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