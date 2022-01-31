Финансовый гороскоп на 2022 год

2022 год в финансовом плане позволит большинству знаков зодиака выйти на тот уровень дохода, к которому они давно стремились. Но при этом принимать решения и делать выбор придется сразу и без отлагательств, что для мнительных Весов, Скорпионов, Рыб может стать проблемой. Совет звезд — не откладывать на потом новые начинания. Так вы не только удачно с ними справитесь, но и получите денежную выгоду. Что еще звезды готовят для каждого знака зодиака? Читайте в подробном финансовом гороскопе на 2022 год от дважды победителя и судьи проекта «Битва экстрасенсов», а также эксперта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаяла Алекперова.

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Овны

2022 год сулит Овнам новые финансовые перспективы. Скорее всего, на вашем пути встретятся люди, которые позволят по-новому посмотреть на привычные вам обстоятельства и найти финансовую выгоду в тех делах, которые вы считали убыточными. Не упустите свой шанс!

Тельцы

Звезды советуют Тельцам экономнее распоряжаться финансами. Есть большая вероятность непредвиденных растрат, связанных с бытовой сферой. Зато в вопросах карьеры 2022 год порадует повышением вашего личного уровня, как в профессиональном плане, так и в денежном.

Близнецы

В этом году Близнецам стоит внимательнее присмотреться к своему окружению. И особенно к новым в вашей жизни людям. Есть большая вероятность, что вас захотят ввести в заблуждение, что, в свою очередь, повлечет убытки. Середина года ― благоприятное время для новых начинаний. У вас есть все шансы получить хорошую финансовую отдачу.

Раки

Уже с начала года финансовая ситуация позволит многим Ракам воплотить в реальность давние мечты. Это могут быть как весомые покупки, так и путешествия, которые представители знака подолгу откладывали из-за нестабильной ситуации. В конце весны―начале лета звезды советуют Ракам быть активнее. Судьба предоставит вам немало шансов улучшить свое финансовое положение. Не упустите момент!

Львы

2022 год для Львов в финансовом плане ― удачное время, чтобы разобраться с давними трудностями. Вернуть долги, разобраться с выплатами и начинаниями, которые не приносили дохода, для вас не составит труда. Главное при этом ― чаще прислушиваться к своей интуиции. Именно она даст верные подсказки.

Девы

В этом году Девы смогут не только повысить уровень своего дохода, но и обзаведутся той «финансовой подушкой безопасности», к которой давно стремились. И связано это будет с тем, что представители знака будут как никогда рационально распоряжаться деньгами. Главное ― не сходить с выбранного курса и избегать спонтанных трат.

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Весы

В 2022 году Весы не раз окажутся в ситуации, когда им нужно будет принимать важное решение здесь и сейчас. И именно от скорости реакции представителей знака будет зависеть их финансовое положение. Совет звезд ― быть смелее. Не бойтесь делать первый шаг! Сейчас фортуна на вашей стороне. Не позволяйте внутренним сомнениям отдалить вас от успеха!

Скорпионы

Начало года ― благоприятное время для весомых покупок. Они будут не только удачными, но и весьма выгодными. А вот в конце весны звезды советуют особое внимание уделить своему самочувствию. Не стоит закрывать глаза на недуги. В противном случае ваше здоровье может стать главной графой расходов.

Стрельцы

2022 год для Стрельцов станет весьма удачным в финансовом плане. Представители знака смогут не только осуществить задуманное, но и значительно повысить уровень своих доходов. Главное при этом ― надеяться только на собственные силы. Так как есть большая вероятность, что люди, на которых вы полагаетесь, подведут в последний момент.

Козероги

Целеустремленные и уверенные в себе Козероги в этом году смогут легко покорить намеченные высоты. Но несмотря на то, что звезды не сулят вам серьезных препятствий на пути, расслабляться не стоит. Будьте предельно внимательны в финансовых вопросах. Так как есть вероятность попасть впросак из-за собственной рассеянности.

Водолеи

Этот год позволит Водолеям исправить давние ошибки, связанные с финансовой сферой. Главное ― не идти на поводу у своих эмоций и избегать спонтанных трат и необдуманных инвестиций. Середина года ― благоприятный период для новых начинаний. У вас есть все шансы получить хорошую отдачу в плане денег.

Рыбы

2022 год потребует от Рыб активности. Судьба то и дело будет давать вам возможности роста в плане карьеры и финансов. И главная задача ― не упустить эти шансы из-за собственной мнительности. Будьте смелее и не ищите себе отговорок! Пришло время взять быка за рога.

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