Марина Вязовская получила Медаль Филдса — наивысшую награду по математике

Ми з України: Украинка Марина Вязовская получила самую престижную математическую награду

Украинская математик Марина Вязовская стала второй женщиной в истории премии Филдса, получившей такую. Награду вручают не ежегодно, а только раз в четыре года. Редакция STB.UA продолжает рассказывать о достижениях украинцев, которые сегодня смело и отважно отстаивают свою свободу. Дополняем рубрику «Ми з України» еще одной легендарной историей украинки — Марины Вязовской. Подробнее — в материале.

кадр из трансляции IMU Award Ceremony 2022

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Международный математический союз объявил лауреатов Филдсовской премии, определяемых раз в четыре года. Церемония прошла 5 июля на Международном конгрессе математиков в Хельсинки. Медаль Филдса ― это вознаграждение молодым математикам до 40 лет за выдающийся вклад в развитие науки, и кроме медали включает 15 тысяч канадских долларов. Среди четырех победителей в 2022 году и украинка Марина Вязовская, решившая важную математическую проблему, над которой математики работали несколько веков.

Вязовская доказала, что решетка Е₈ является самым плотным способом упаковки одинаковых сфер в восьми измерениях. Кроме того, математик внесла вклад в решение связанных задач, а также задач по интерполяции в анализе Фурье.

Медаль Филдса ― не первая ее награда, а девятая. Женщина упорно работает и делает все новые открытия.

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«Всегда же есть вопрос «а что дальше? а теперь что?”. Кроме того, Филдсовская премия ― это не Нобелевская. Да, она самая престижная. Но ее дают молодым математикам, чтобы стимулировать работу дальше. Нобелевскую же дают уже когда думают “ну, наверное, до следующего года не доживет, а посмертно же не даем, поэтому надо отметить”. Но это, конечно, шутка, потому что среди нобелевских лауреатов много молодых людей. А в математике, значит, наоборот. Хотя на самом деле есть много людей, которые, получив эту премию, совсем меняют свое направление. Часто обращаются к более прикладным задачам или междисциплинарным. Потому что на пенсию же в 40 лет не уйдешь ― это было бы слишком грустно», ― сказала Вязовская в интервью.

Математик училась на механико-математическом факультете КНУ им. Шевченко в Киеве и сегодня работает в Федеральной политехнической школе Лозанны в Швейцарии.

В 2016 году Вязовская получила премию Салема, а уже в следующем году ― награду SASTRA Ramanujan Prize.

Напомним, что Международная математическая конференция должна была пройти в Санкт-Петербурге в 2022 году, однако, из-за полномасштабного вторжения в Украину, россию лишили этой привилегии.

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