HIMARS: характеристики РСЗО и как отработали HIMARS в Запорожской области
США передали Украине высокомобильные реактивные системы залпового огня М142 и уже продемонстрировали высокоэффективную работу против российских оккупантов в Запорожской области. Редакция STB.UA рассказывает, что такое РСЗО HIMARS, какие у них характеристики и показывает кадры работы наших военных на них.
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Высокомобильные реактивные системы залпового огня HIMARS производит одно из подразделений американской компании Lockheed Martin Corporation, специализирующейся в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и аэропортовой логистики. Кроме того, она сотрудничает более 10 лет с NASA.
Что такое HIMARS
РСЗО HIMARS предназначено для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров. Она отличается тем, что придумана для тактики «бей и беги», сколько поставлена на шасси тяжеловесного грузовика, а стреляет высокоточными ракетами, в отличие от прочих более старых реактивных установок.
Для Украины это имеет большое значение, поскольку военные имеют возможность наносить точечные удары по оружейным составам российских оккупантов, штабах и казармах. В противоположность использованию россией ракет с низкой точностью, которыми они стреляют по Украине. Например, последние зафиксированные российские ракеты, выпущенные по Украине ― ракеты типа X-22, предназначенные для ядерных боеголовок ― их точность до 1 км.
Кроме того, преимущество HIMARS в том, что они могут стрелять 6-ю точными ракетами дальностью 80 км, или одной дальностью 300 км. Это означает, что в будущем Украина может получить апгрейд для HIMARS, чтобы получить более дальнобойные РСЗО.
The M142 HIMARS ― характеристики
- Обслуживание и экипаж: 3 человека (водитель, стрелок, командир)
- Масса: 10866 кг (шасси)
- Длина: 7 м
- Ширина: 2,4 м
- Высота: 3,2 м
- Запас хода машины: 480 км
- Максимальная скорость по шоссе: 85 км/ч
- Основное вооружение: 6×227 мм ракет M26 или M30/M31, или 1 тактическая ракета MGM-140 ATACMS
- Броня: защита против легких патронов и осколков
В 2017 году после испытания установки М142 на корабле, программное обеспечение нацеливания транспортного средства было переработано, чтобы оно могло лучше стрелять на постоянно движущейся и маневрирующей платформе. Также есть возможность передачи координат цели для HIMARS M142 из самолета самолет F-35B ― в паре он выступает разведчиком.
Применение The M142 HIMARS в мире
Установки HIMARS успешно применялись в войне в Афганистане и для борьбы с Исламским Государством в Ираке и Сирии. В Афганистане они зарекомендовали себя благодаря точечным ударам по штабам лидеров Талибана, что заставило их отступить и передислоцироваться в Пакистане. Также, в 2015―2018 гг. РСЗО размещалось в Иордании, Ираке и Сирии и успешно уничтожали ИГИЛ на востоке Сирии, на границе с Турцией и поддерживали сирийских повстанцев против борьбы с режимом Сирийских демократических сил.
Работа HIMARS M142 в Запорожской области
После получения Украиной РСЗО HIMARS были продемонстрированы фото и видео работы установок в Запорожской области ― они публикованы Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и Генштабом ВСУ.
Валерий Залужный подтвердил уничтожение намеченных целей нашими артиллеристами с помощью HIMARS М142 точечными ударами. Фантастическое видео опубликовал Генштаб:
Бойова робота #HIMARS. Запорізький напрямок. Гарно, швидко, точно.
Combat work of HIMARS. Zaporizhzhia direction. Beautiful, fast, accurate. @DeptofDefense
@thejointstaff pic.twitter.com/LEI2ocoUiP
— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) July 4, 2022
Фото — Генштаб ВСУ Facebook
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