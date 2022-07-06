Марина В'язовська здобула Медаль Філдса – найвищу нагороду з математики

Ми з України: Українка Марина В’язовська отримала найпрестижнішу математичну нагороду

Українська математикиня Марина В’язовська стала другою жінкою в історії премії Філдса, яка здобула таку. Нагороду вручають не щорічно, а тільки раз на чотири роки. Редакція STB.UA продовжує розповідати про досягнення українців, які сьогодні сміливо та відважно виборюють свою свободу. Доповнюємо рубрику «Ми з України» ще однією легендарною історією українки — Марини В’язовської. Докладніше — у матеріалі.

кадр із трансляции IMU Award Ceremony 2022

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Міжнародна математична спілка оголосила лауреатів Філдсівської премії, яких визначають раз на чотири роки. Церемонія пройшла 5 липня на Міжнародоному конгресу математиків у Гельсінки. Медаль Філдса ― це винагорода молодим математикам до 40 років за визначний вклад у розвиток науки, окрім медалі включає 15 тисяч канадських доларів. Серед чотирьох переможців у 2022 році і українка Марина В’язовська, яка розв’язала важливу математичну проблему, над якою математики працювали кілька століть.

В’язовська довела, що решітка Е₈ є найщільнішим способом пакування однакових сфер у восьми вимірах. Окрім того, математикиня зробила внесок у розв’язок пов’язаних задач, а також задач з інтерполяції в аналізі Фур’є.

Медаль Філдса ― не перша її нагорода, а дев’ята. Жінка наполегливо працює та робить все нові відкриття.

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«Завжди ж є питання “а що далі? а тепер що?”. Крім того, Філдсівська премія — це не Нобелівська. Так, вона найпрестижніша. Але її дають молодим математикам, щоб стимулювати працювати далі. Нобелівську ж дають вже коли думають “ну мабуть до наступного року не доживе, а посмертно ж не даємо, тому треба відзначити”. Але це, звісно, жарт, бо серед нобелівських лауреатів є багато молодих людей. А у математиці, виходить, навпаки. Хоча насправді є багато людей, які отримавши цю премію, зовсім змінюють свій напрямок. Часто звертаються до якихось більш прикладних задач чи міждисциплінарних. Бо на пенсію ж в 40 років не підеш — це було б занадто сумно», ― сказала В’язовська в інтерв’ю.

Математикиня навчалася на механіко-математичному факультеті КНУ ім. Шевченка в Києві і сьогодні працює у Федеральній політехнічній школі Лозанни в Швейцарії.

У 2016 році В’язовська отримала премію Салема, а вже у наступному році – нагороду SASTRA Ramanujan Prize.

Нагадаємо, що Міжнародна математична конференція мала пройти в Санкт-Петербурзі в 2022 році, проте, через повномасштабне вторгнення в Україну, росію позбавили цього привілею.

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