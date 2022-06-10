10 июня: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

10 июня в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них Всемирный день модерна. Кроме того, 10 июня чествуют Никиту Халкидонского. Какие праздники 10 июня, что можно делать и чего нельзя, читайте в материале.

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10 июня ― праздники:

Всемирный день модерна (World Art Nouveau Day) празднуют 10 июня. Праздник имеет узкую аудиторию и был придуман для художников и ценителей искусства. Впервые Всемирный день модерна был организован в 2013 году Венгерским музеем декоративного искусства IMM Будапешт в сотрудничестве с журналом Szecessziós. День Модерна проходит ежегодно при поддержке европейского движения Réseau Art Nouveau Network (Брюссель) и Art Nouveau European Route (Барселона). 10 июня выбрали потому, что умерли два известных модерниста ― Антонио Гауди и Эден Лехнер. Ежегодно День модерна имеет свою особую тематику проблем. На Всемирный день модерна устраивают выставки, готовят старые произведения искусства и новые, проводят благотворительные аукционы.

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10 июня ― церковные праздники:

День памяти святого Никиты, епископа Халкидонского 10 июня каждый год. в первой половине VIII века святой Никита был архиепископом Халкидонским и осуждал иконоборческую ересь. За отстаивание иконопочитания Никита Халкидонский был смещен со своей кафедры, лишен сана и отправлен в ссылку в Палестину. Там он скончался в одном из монастырей. Он умер в начале IX века, а у его мощей совершались чудеса. В 843 году Константинопольский собор утвердил иконопочитание, а Никита Халкидонский был объявлен святым.

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10 июня ― день ангела:

Ежегодно 10 июня именины празднуют Денис, Дмитрий, Захар, Игнатий, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр, Алена, Елена и Илона.

10 июня ― приметы и традиции:

Услышать карканье вороны в этот день – хороший знак.

Если птицы летают низко, то скоро начнутся дожди.

10 июня ― что можно делать и что нельзя:

Нельзя ссориться и скандалить на людях;

Нельзя работать в саду – нужно, чтобы растения отдохнули.

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