Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Какой сегодня праздник 10 июня

10.06.2022

10 июня в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них Всемирный день модерна. Кроме того, 10 июня чествуют Никиту Халкидонского. Какие праздники 10 июня, что можно делать и чего нельзя, читайте в материале.

10 июня: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Больше по теме: Какой сегодня праздник 9 июня

10 июня ― праздники:

Всемирный день модерна (World Art Nouveau Day) празднуют 10 июня. Праздник имеет узкую аудиторию и был придуман для художников и ценителей искусства. Впервые Всемирный день модерна был организован в 2013 году Венгерским музеем декоративного искусства IMM Будапешт в сотрудничестве с журналом Szecessziós. День Модерна проходит ежегодно при поддержке европейского движения Réseau Art Nouveau Network (Брюссель) и Art Nouveau European Route (Барселона). 10 июня выбрали потому, что умерли два известных модерниста ― Антонио Гауди и Эден Лехнер. Ежегодно День модерна имеет свою особую тематику проблем. На Всемирный день модерна устраивают выставки, готовят старые произведения искусства и новые, проводят благотворительные аукционы.

Больше по теме: Гороскоп на 10 июня 2022

10 июня ― церковные праздники:

День памяти святого Никиты, епископа Халкидонского 10 июня каждый год. в первой половине VIII века святой Никита был архиепископом Халкидонским и осуждал иконоборческую ересь. За отстаивание иконопочитания Никита Халкидонский был смещен со своей кафедры, лишен сана и отправлен в ссылку в Палестину. Там он скончался в одном из монастырей. Он умер в начале IX века, а у его мощей совершались чудеса. В 843 году Константинопольский собор утвердил иконопочитание, а Никита Халкидонский был объявлен святым.

Больше по теме: Финансовый гороскоп на июнь 2022 от Хаяла Алекперова

10 июня ― день ангела:

Ежегодно 10 июня именины празднуют Денис, Дмитрий, Захар, Игнатий, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр, Алена, Елена и Илона.

10 июня ― приметы и традиции:

  • Услышать карканье вороны в этот день – хороший знак.
  • Если птицы летают низко, то скоро начнутся дожди.

10 июня ― что можно делать и что нельзя:

  • Нельзя ссориться и скандалить на людях;
  • Нельзя работать в саду – нужно, чтобы растения отдохнули.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить