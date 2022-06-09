9 июня: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

9 июня в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них Международный день Архивов. Кроме того, 9 июня чествуют мученика Ферапонта. Какие праздники 9 июня, что можно делать и чего нельзя, читайте в материале.

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9 июня ― праздники:

Международный неофициальный день друзей,

Международный день аккредитации

Всемирный день памяти домашних животных,

Международный день архивов или Праздник архивариуса,

День Дональда Дака

Международный неофициальный день друзей празднуют 9 июня каждый год. Это день празднования дружбы в нескольких странах. В Украине отмечают этот праздник ежегодно 9 июня, а впервые мир был проведен в Парагвае в 1958 году. Идея празднования Дня дружбы уходит корнями только в 1919 год, однако в странах Юго-Восточной Азии считают, что праздник ушел от США с 1935 года. ООН в 1958 году учредила празднование Дня дружбы на 30 июля, однако некоторые страны празднуют день друзей 9 июня.

Международный день аккредитации отмечается 9 июня. Аккредитация ― это формальная независимая проверка того, что программа, человек или учреждение соответствуют установленным стандартам качества и компетентны выполнять конкретные задачи по стандартам соответствия. Задачи аккредитации могут включать, кроме того, испытание, инспекцию или сертификацию. День аккредитации основан 9 июня 2008 г. Генассамблеей ILAC и IAF по инициативе Международного Форума по Аккредитации.

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Международный день архивов или День архивариуса празднуют 9 июня. При поддержке Международного совета по архивам ― International Council on Archives праздник стал ежегодным. Это профессиональный праздник работников архивов, или архивистов. В Украине существует специальность «Архивист» на факультетах истории ― эти люди имеют профессиональное образование для работы в архивах ― как районных, областных, так и национальных, центральных. 9 июня 2022 года у архивистов профессиональный праздник.

День Дональда Дака был назначен на 9 июня. Дональд Дак ― один из старейших персонажей мультфильмов Disney, и 9 июня празднуют его первое появление на свет. Официально день рождения Дональда — 9 июня 1934, день, когда вышла короткометражка «Маленькая умная курочка» («The Wise Little Hen»). Однако в короткометражке Donald’s Happy Birthday его день рождения ― 13 марта. Дональд Дак несомненно один из любимцев детей, однако его характер несколько раз меняли ― например, после 1945 года он стал более независимым, непослушным и «вредным».

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9 июня ― церковные праздники:

День памяти священномученика Ферапонта, епископа Сардийского отмечают 9 июня каждый год. Он пострадал за Христа в III веке. Выполняя свое святительское служение, святой Ферапонт обращал эллинов. Он бесстрашно объявил себя христианским епископом, однако правитель Юлиан бросил его в тюрьму, где долгое время мученика держали без пищи и воды. Его пытали, но не смогли сломать. В оковах святого повели в город Синаон во Фригии, оттуда в Анкиру. В этих городах его снова пытали. Затем привели святого Ферапонта к реке Астали, обнаженного растянули на земле и избили. У Сардейской метрополии его убили. Сухие колья, к которым был привязан святой, насыщенные его кровью, дали зеленые побеги и выросли в большие деревья, листья которых приобрели целебные свойства и многим людям подавали благодатные исцеления.

9 июня ― день ангела:

Ежегодно 9 июня свои именины по православной традиции празднуют Иван, Леонид, Леонтий, Нил, Петр, Ян и Анастасия.

9 июня ― приметы и традиции:

Утром очень душно ― будет дождь в ближайшее время;

Весь день облачный ― следующий день будет ясный.

9 июня ― что можно делать и чего нельзя:

Нельзя желать кому-нибудь зла;

Нельзя ходить босиком и по росе;

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом;

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