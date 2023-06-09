9 червня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято 9 червня

9 червня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них. Міжнародний день архівів. Крім того, 9 червня вшановують мученика Ферапонта. Які свята 9 червня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі.

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9 червня ― свята:

Міжнародний неофіційний день друзів,

Міжнародний день акредитації,

Всесвітній день пам’яті домашніх тварин,

Міжнародний день архівів або Свято архіваріуса,

День Дональда Дака

Міжнародний неофіційний день друзів святкують 9 червня щороку. Це день святкування дружби в декількох країнах. В Україні відзначають це свято щороку 9 червня, а вперше світо було проведено у Парагваї 1958 року. Ідея святкування Дня дружби йде корінням аж в 1919 рік, проте у країнах Південно-Східної Азії вважають, що свято пішло від США з 1935 року. ООН в 1958 році заснувала святкування Дня дружби на 30 липня, проте окремі країни святкують день друзів 9 червня.

Міжнародний день акредитації святкують 9 червня. Акредитація ― це формальна незалежна перевірка того, що програма, людина, чи установа відповідають встановленим стандартам якості та компетентні виконувати конкретні завдання щодо стандартів відповідності. Завдання акредитації можуть включати, крім того, випробування, інспекцію або сертифікацію. День акредитації заснований 9 червня 2008 року Генасамблеєю ILAC і IAF з ініціативи Міжнародного Форуму з Акредитації.

Міжнародний день архівів, або День архіваріуса святкують 9 червня. За підтримки Міжнародної ради по архівах ― International Council on Archives свято стало щорічне. Це професійне свято працівників архівів або архівістів. В Україні існує спеціальність «Архівіст» на факультетах історії ― ці люди мають фахову освіту для роботи в архівах ― як районних, обласних, так і національних, центральних. 9 червня 2022 у архівістів професійне свято.

День Дональда Дака призначили на 9 червня. Дональд Дак ― один із найстаріших персонажів мультфільмів Disney, і 9 червня святкують його першу появу на світ. Офіційно день народження Дональда — 9 червня 1934 року, день, коли вийшла короткометражка «Маленька розумна курочка» («The Wise Little Hen»). Проте в короткометражці «Donald’s Happy Birthday» його день народження — 13 березня. Дональд Дак безсумнівно один із улюбленців дітей, проте його характер кілька разів змінювали ― наприклад, після 1945 року він став більш незалежний, неслухняний та «вредний».

9 червня ― церковні свята:

День пам’яті священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського відзначають 9 червня щороку. Він постраждав за Христа у III столітті. Виконуючи своє святительське служіння, святий Ферапонт навертав еллінів. Він безстрашно оголосив себе християнським єпископом, проте правитель Юліан кинув його у в’язницю, де довгий час мученика трамали без їжі та води. Його катували, проте не змогли зламати. У кайданах святого повели у місто Сінаон у Фрігії, звідти до Анкіри. У цих містах його знову катували. Потім привели святого Ферапонта до річки Астали, оголеного розтягнули на землі та побили. Біля Сардійської метрополії його вбили. Сухі кілки, до яких був прив’язаний святий, насичені його кров’ю, дали зелені паростки і виросли у великі дерева, листя яких набуло цілющих властивостей і багатьом людям подавали благодатні зцілення.

9 червня ― день ангела:

Щороку 9 червня свої іменини за православною традицією святкують Іван, Леонід, Леонтій, Ніл, Петро, ​​Ян та Анастасія.

9 червня ― прикмети й традиції:

Зранку дуже душно — буде дощ найближчим часом;

Цілий день хмарна погода ― наступний день буде ясний.

9 червня ― що можна робити і чого не можна:

Не можна бажати комусь зла;

Не можна ходити босоніж та по росі;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

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