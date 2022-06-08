8 червня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них Всесвітній день океанів. Крім того, 8 червня вшановують апостола Карпа. Які свята 8 червня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі.

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8 червня ― свята:

Всесвітній день океанів;

Міжнародний день домогосподарки та домогосподаря.

Всесвітній день океанів святкують щороку 8 червня. Це день боротьби за збереження біорізноманіття мешканців морських глибин і стабільну екологічну ситуацію в океанах. Ініціатива створення Всесвітнього дня океанів була подана на Міжнародному саміті Землі в 1992 році в Ріо-де-Жанейро. Проте офіційно ООН ухвалила резолюцію про святкування цього дня лише в 2008 році. З 2002 року проведення свята та організацію інформативних заходів щодо нього у світі займалася некомерційна організація «The Ocean Project» спільно з «World Ocean Network» та іншими природоохоронними спільнотами. Щорічно дню океанів присвячують окрему тему, яка стосується збереження біологічних видів та чистоти океанів у світі, це почали відбуватися із 2008 року, коли його взяло під патронаж ООН. Також до дня океанів випускають незвичайні колекції марок та організовують виставки фотографій з океанів.

Міжнародний день домогосподарки та домогосподаря святкують 8 червня щорічно. Це неофіційне свято, присвячене всім, хто вдома піклується про благополуччя сім’ї. Назва свята підкреслює, що займатися хатніми справами може не тільки жінка, а й чоловік, отже, не виникає жодних гендерних нерівностей. За підрахунками вчених іноді людина, яка займається хатніми справами вимушена витрачати на них до 20 годин на добу. За деякими підрахунками в середньому якби домогосподарям чи домогосподаркам платили заробітну плату, вони б могли отримувати близько 100 тисяч доларів на рік. При цьому досі не визначено, чи відносяться до свята люди, які живуть вдома самі й не користуються допомогою інших у домашніх справах. Феміністки визнали, що недостатньо уваги приділили важливості того, що часто у сім’ї саме жінка піклується господарством, і на ній лежить відповідальність за більшість хатніх справ. З іншого боку, у 2003 році вперше була створена організація чоловіків, які ведуть хатнє господарство. До неї переважно вступили одружені чоловіки, які хочуть навчитися бути корисними вдома й допомагати своїм дружинам. Проте і чоловіки і жінки здатні брати на себе повну відповідальність за домашнє благополуччя, адже домашня робота ― нескінченна, а її результати помітні тільки тоді, коли її перестають робити.

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8 червня ― церковні свята:

День пам’яті апостола Карпа ― 8 червня. Карпо був супутником апостола Павла під час його апостольських мандрівок. Він не був одним із 12 апостолів Христа, його вважають одним із 70-ти апостолів. Карпо проповідував вчення Христа на острові Крит та у Фракії, помер у м. Берії, де його призначили єпископом цього містечка. Після цього його разом із іншими діячами приписали до 70 апостолів посмертно. Дні пам’яті апостола Карпа від 70 ― 17 січня та 8 червня у православних та 13 жовтня у католицькій.

8 червня ― день ангела:

Олександр, Георгій, Єгор, Іван, Макар, Ян, Альона, Олена, Ілона

8 червня ― прикмети й традиції:

Комарі роєм літають – на гарну погоду.

Раки виходять на берег – перед дощем і негодою.

Якщо вночі будуть заморозки, то ще 40 днів ранок холодним буде.

8 червня ― що можна робити і що не можна:

Не можна підмітати підлогу після заходу сонця, бо в родині будуть хворіти.

Не рекомендують куплять щось цінне

Не варто вирушати в поїздку, робити тотальні зміни в житті ― вони будуть неуспішними.

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