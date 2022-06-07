7 червня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

7 червня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них День шоколадного морозива. Крім того, 7 червня вшановують Іоанна Хрестителя. Які свята 7 червня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі.

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7 червня ― свята:

Всесвітній день продовольчої безпеки;

День шоколадного морозива;

День сонцезахисних окулярів.

Всесвітній день продовольчої безпеки відзначають з 7 червня 2018 року щорічно. З ініціативи Генеральної Асамблеї ООН день встановлено з метою привернення уваги держав до проблем здорового харчування населення, а також якості вироблених харчових продуктів. ВООЗ повідомляє, що близько 600 мільйонів людей стали жертвами вживання неякісних харчових продуктів ― а це фактично 10% населення. Тільки щорічно 420 тисяч людей помирають з причини вживання харчових продуктів, виробник яких не гарантував якість та безпеку.

День шоколадного морозива святкують 7 червня ― це напівжартівливе свято, присвячене особливому смаку морозива ― шоколадному. Морозиво відоме також фруктовими смаками, проте першими все ж були шоколад та ваніль. Найбільш ранні рецепти «замороженого шоколаду» були опубліковані в Неаполі, Італія, в 1693 році у книзі Антоніо Латини «Сучасний стюард». А вже через 80 років, у 1775 році італійський лікар Філіппо Бальдіні написав трактат під назвою De sorbetti, в якому рекомендував шоколадне морозиво як засіб від різних захворювань, зокрема подагри і цинги. Сучасний рецепт морозива ― змішування какао-порошку, яєць, вершків та цукру у пропорції, завдяки якій заморожена субстанція вільно тане при кімнатній температурі. Проте, у кожного виробника, і навіть у кожної господині, ― власні секрети приготування цього десерту.

День сонцезахисних окулярів святкують щороку 7 червня. Перші скляні окуляри ― із зеленим склом зробив англієць Джон Ескот. Ці окуляри мали покращувати зір, проте, виявили інший ефект ― відбивання яскравого світла. Сучасні сонцезахисні окуляри були винайдені в 1930-х роках для захисту очей військових льотчиків від шкідливих сонячних променів. Форма оправи була названа «авіатори». Проте найперші знайдені окуляри були вироблені жителями півночі ― щоб захистити очі від сонця. Вони були непрозорі, проте мали маленькі прорізі, які зменшували кількість сонячного світла, що відбивалося від снігу.

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7 червня ― церковні свята

Третє знаходження голови святого Іоанна Хрестителя відзначають 7 червня щороку. Іоанн Хреститель ― син Захарії та Єлизавети. Він від них був привчений до християнства, а народився начебто на півроку раніше Христа й був його родичем. Іоанн Хреститель жив недалеко від Єрусалиму, проте з юності привчав себе до суворого життя й став пустельником. Господь покликав його з метою підготувати людей до пришестя свого сина. Проте він загинув, коли донька Іродіада вразила царя Ірода танцями і той запропонував їй дати все, що вона хоче. Тоді вона зажадала голову пророка Іоанна на таці. Голову Іоанна кілька разів хоронили та потім втрачали. Втретє це було під час війн та іконоборства на початку ІХ століття. Коли іконошанування було відновлене, Патріархові Ігнатію під час молитви вночі прийшло знання про місце перебування голови Іоанна. Втретє голова була знайдена в Комані, в зазначеному Патріархом місці, близько 850 року. Голову перевезли до Константинополя і вже поховали в місцевій церкві. Рештки святої голови начебто досі знаходяться на Афоні.

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7 червня ― день ангела

7 червня іменини за православною традицією святкують Іван, Інокентій, Теодор, Федір та Ян.

7 червня ― прикмети і традиції:

Горобина гарно цвіте ― буде щедрий урожай.

Багато роси ― буде спекотне літо.

7 червня ― що можна робити і чого не можна:

Сон проти 7 червня віщий, але виповниться нескоро.

Не можна різати ножем та рубати сокирою.

Не можна влаштовувати гучні гулянки.

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