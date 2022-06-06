6 червня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них День журналіста. Крім того, 6 червня вшановують Симеона Дивногорця. Які свята 6 червня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі.

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6 червня ― свята:

День журналіста;

День кінотеатра під відкритим небом.

День журналіста в Україні святкують 6 червня щороку. Професійне свято офіційно затверджене з 25 травня 1994 року Указом Президента України Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи делегатів I Всеукраїнського з’їзду редакторів газет і журналів. Святкування пов’язане з тим, що 6 червня 1992 року ― день прийняття Спілки журналістів України до Міжнародної федерації журналістів. За 18 років свято розширилося на всіх працівників медіа, а не тільки на журналістів, й набуло великого значення. Особливу роль журналісти відіграють під час інформаційної війни з росією. Українські ЗМІ, блогери та публічні особистості роблять все, щоб донести правду про ситуацію в Україні та злочини російських окупантів. Крім Дня журналіста існують й інші професійні свята – Міжнародний день солідарності журналістів (8 вересня), Міжнародний день спортивного журналіста (2 липня), День україномовної преси (12 листопада, свято неофіційне), День працівників радіо, телебачення та зв’язку України (16 листопада).

День кінотеатра під відкритим небом святкують 6 червня. У 1933 році було відкрито перший кінотеатр у США спеціально для автомобілістів – drive-in-movies. В Україні кінотеатри під відкритим небом теж набрали популярності та є майже в кожному великому місті. Якщо місцевість не дозволяє організувати перегляд з авто, влаштовують кінопокази у парках та великих відкритих зонах. Так, у Києві є кілька кінотеатрів під відкритим небом, які проводять регулярні покази фільмів у районних парках. Під час війни кінотеатри під відкритим небом не є безпечними, й їхня робота не узгоджується з комендантською годиною.

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6 червня ― церковні свята

День пам’яті преподобного Симеона Дивногорця святкують 6 червня щороку. Преподобний Симеон Стовпник народився в 521 році в Антіохії Сирійській від благочестивих батьків Іоанна і Марфи. Його мати Марфа стала нареченою Христа, проте весь час молилася Богу, щоб народити дитину. І сталося диво. Однак, батько Симеона загинув під час землетрусу, а хлопчик загубився. Марфа знайшла його з Божою поміччю. Вона обіцяла виростити з нього слугу Божого. І вже в 11 років хлопчика висвятили на диякона. Преподобний Симеон полум’яно молився про дарування йому Святого Духа, і свята молитва подвижника була почута. Дух Святий зійшов на нього у вигляді палаючої свічки. Він заснував кілька монастирів, у зрілому віці проявив дари передбачення та молитвою міг врятувати урожай. У 560 році за наказом Господа святий подвижник на 39-му році життя прийняв від єпископа Селевкійского Діонісія священний сан. Бог відкрив йому приблизну дату його смерті, й Симеон скликав монахів та залишив їм свої настанови. А помер у 68 років, які присвятив службі Богу.

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6 червня ― день ангела:

Щорічно у православній церкві 6 червня іменини святкують Василь, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Теодор, Федір, Ян, Ксенія та Оксана.

6 червня ― прикмети і традиції:

Жаби ввечері голосно квакають – на хорошу погоду.

Дощовий день – до врожаю грибів.

Квіти шипшини, кульбаби і фіалки закрилися серед дня – буде дощ.

6 червня ― що можна робити і що не можна:

Не бажано справляти поминки та вживати на них алкоголь;

Не можна сваритися та карати дітей.

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