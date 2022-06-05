5 червня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

5 червня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них Всесвітній день довкілля. Крім того, 5 червня вшановують Святого Михаїла та Єфросинію Полоцьку. Які свята 5 червня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі.

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5 червня ― свята:

День працівників водного господарства;

День працівників місцевої промисловості;

Всесвітній день довкілля.

День працівників водного господарства святкують у першу неділю червня щороку. У 2022-му він припадає на 5 червня. Це професійне свято в Україні, присвячене працівникам, які забезпечують країну водним ресурсами. У цей день привертають увагу суспільства до проблем якості питної води, необхідності охорони водних ресурсів та їх раціонального використання. Нагадаємо, що Україна дуже багата на водні ресурси, й ми забезпечуємо водою деякі сусідні країни, а також країни Африки.

День працівників місцевої промисловості святкують 5 червня 2022 року. Щороку свято відзначають у першу неділю червня. Місцева промисловість ― це сукупність підприємств багатьох галузей промисловості, які орієнтовані на забезпечення місцевих потреб і мають місцеве, регіональне значення. Ці підприємства орієнтовані на забезпечення господарськими та іншими товарами людей у їхньому ж регіоні.

Всесвітній день довкілля святкують 5 травня щороку з ініціативи ООН. У 1972 році у Стокгольмі відбулася Всесвітня конференція з захисту довкілля, на якій повноважні представники 113 держав прийняли рішення про встановлення Всесвітнього дня довкілля. Це відбулося, тому що 11 травня 1971 року генеральному секретареві ООН надійшло звернення, підписане 2200 діячами науки й культури з 23 країн світу. Ідея свята ― звернути увагу людей на необхідність терміново рятувати навколишнє середовище.

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5 червня ― церковні свята:

Святих Отців та святого Михайла;

преподобної Єфросинії.

Преподобна Єфросинія Полоцька — полоцька княжна, яка стала частиною династії Рюриковичів, черниця, у миру Предслава Святославна, одна з найосвіченіших жінок ХІІ століття. Була донькою полоцького князя Святослава Всеславича і княжни Софії з гілки Ізяславичів. Єфросинія ― правнучка в п’ятому поколінні святого рівноапостольного князя Володимира Великого.

У 12 років їй почали шукати чоловіка, проте дізнавшись, що батьки хочуть обручити її з одним із знатних князів, вона таємно пішла з дому в монастир, де ігуменією була її тітка Романія.Там молода княгиня прийняла постриг і стала Єфросинією. Преподобна вчила молодих послушниць грамоти, переписуванню книг, співу, шиттю й іншим ремеслам.

Преподобного ісповідника Михаїла, єпископа Синадського вшановують щороку 5 червня. У дні святійшого патріарха Тарасія, від нього ж і був посланий у монастир, при гирлі Євксінського Понта створений. Там він із іншими монахами служив Богу. Коли була посуха, вони молилися Богу і сталося диво ― був врятований врожай. Тоді Михаїла відіслали далі проповідувати у Синад. Никифор і Лев досягли висот у монашому житті, проте поступово служіння стали запускати, і тоді Михаїл святий виявив себе як знаменитий ісповідник православної віри, викривач єретичного злочестя. Маючи силу і мудрість від благодаті Духа Святого, всіляко богопротивні слухи, вгамував і єретиків почав відловлювати. Проте служінням його були незадоволені, бо не ставив він княжу владу понад усе. Його відіслали в іншу обитель, а потім в Царгород.

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5 червня ― день ангела:

Щороку 5 червня день ангела святкують Афанасій, Данило, Леонтій, Михайло, Дар’я, Єфросинія та Марія.

5 червня ― прикмети і традиції:

Якщо вночі будуть заморозки, то ще 40 днів ранок холодним буде.

Ті, хто народився в цей день, будуть дуже заможними.

Трава зранку пахне — до дощу вдень.

5 червня ― що можна робити, і що не можна:

Не варто починати нові і серйозні справи.

Не можна цього дня робити важливі вибори у житті.

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