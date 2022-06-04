4 червня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

4 червня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України. Крім того, 4 червня вшановують святого Василіска. Які свята 4 червня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі.

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4 червня ― свята:

Міжнародний день дітей-жертв агресії;

День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України;

День господарських судів;

Всесвітній день боротьби з карієсом.

Міжнародний день дітей-жертв агресії відзначають щорічно 4 червня. День ще називають День безневинних дітей. Він започаткований 19 серпня 1982 року, коли членами Генеральної Асамблеї ООН було прийнято рішення про заснування пам’ятного дня з акцентом на те, що під час війни гинуть не тільки військові, агресор вбиває і дітей. Міжнародний день безневинних дітей ― це своєрідне привернення уваги до наявної проблеми та протест проти насильства та війни.

День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України відзначають 4 червня з 2021 року. російська агресія в Україні триває з 2014 року, а 24 лютого 2022 року росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Тільки за цей час російські загарбники вбили більше 200 українських дітей, поранили більше 400. Крім того, росіяни знущаються з українських дітей й здійснюють жахливі злочини. За 8 років на Донбасі більше 240 дітей загинуло, більше 50 вважається зниклими безвісти й пораненими було більше 500 дітей. 4 червня 2021 року вперше Україна на офіційному рівні відзначила День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України. День створений для того, аби привернути увагу до кричущих порушень з боку росії, яка не дотримується всіх існуючих конвенцій та договорів щодо ведення війни.

День господарських судів щорічно святкують 4 червня. У 2022 році Україна святкує 31 рік від створення судової системи. 4 червня 1991 року був прийнятий Закон України «Про арбітражний суд», який став основою для утворення в Україні незалежної системи господарського судочинства.

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Всесвітній день боротьби з карієсом святкують 4 червня щороку. Карієс ― це патологічний процес, при якому відбувається демінералізація і розм’якшення твердих тканин з наступним утворенням порожнини, яка може призвести до пульпіту чи навіть періодонтиту. Це розповсюджена хвороба, на яку страждають у всьому світі. Хвороби зубів викликають проблеми з травленням та провокують захворювання по всьому організму. Головне правило запобігання карієсу ― чистити зуби мінімум двічі на день.

4 червня ― церковні свята:

День пам’яті мученика Василіска святкують щорічно 4 червня. Святий Василіск жив у 4 столітті, період гонінь на християн. Він постраждав за віру під час правління імператора Максиміана Галерія. Мученик Феодор Тирон був дядьком Василіска. Після смерті дядька, солдати взялися за Василіска ― його схопили разом із братами святого Феодора ― Євтропієм і Клеоником. Спочатку вони перебували у в’язниці, їх допитували та намагалися повернути до язичництва. Однак, святі навпаки навернули до віри в Христа чимало язичників. Це їм не пробачили ― братів Євтропія і Клеоника розіп’яли на хресті відразу, а Василіска відправили в місто Комани в іншу в’язницю. Охоронці співчували Василіску і просто випустили його на волю і той своїми чудесами звернув до віри багатьох язичників. Однак, Василіска знову схопили і стратили через його діяння.

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4 червня ― день ангела:

4 червня у православній традиції день ангела святкують Данило, Захар, Макар, Михайло, Павло, Теодор, Федір, Яків і Софія.

4 червня ― прикмети й традиції:

До того, як християнство стало вірою в Київській Русі, 4 червня святкували день бога Ярила, покровителя землеробів, скотарів і природи. Цього дня прийнято стрічками прикрашати дерева, якщо були ще минулорічні колоски ― їх додавали до композицій.

Тумани на Василіска ― до грибного літа.

Якщо ввечері голосно квакають жаби, буде вітряно.

4 червня ― що можна і що не можна робити:

Не можна нічого позичати.

Не можна робити в полі ― посіяне сьогодні не виросте.

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