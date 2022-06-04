4 июня: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

4 июня в Украине и во всем мире отмечают несколько общественно важных праздников и среди них День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Кроме того, 4 июня чествуют святого Василиска. Какие праздники 4 июня, что можно делать и чего нельзя, читайте в материале.

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4 июня ― праздники:

Международный день детей-жертв агрессии;

День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины;

День хозяйственных судов;

Всемирный день борьбы с кариесом.

Международный день детей-жертв агрессии отмечают ежегодно 4 июня и еще называют Днем невинных детей. Его основали 19 августа 1982 года, когда членами Генеральной Ассамблеи ООН было принято решение об учреждении памятного дня с акцентом на то, что во время войны погибают не только военные, агрессор убивает и детей. Международный день невинных детей ― это своеобразное привлечение внимания к существующей проблеме и протест против насилия и войны.

День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины отмечают 4 июня с 2021 года. российская агрессия в Украине продолжается с 2014 года, а 24 февраля 2022 года россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Только за это время российские захватчики убили более 200 украинских детей, ранили более 400. Кроме того, россияне издеваются над украинскими детьми и совершают ужасные преступления. За 8 лет на Донбассе более 240 детей погибли, более 50 считаются пропавшими без вести и ранеными было более 500. 4 июня 2021 впервые Украина на официальном уровне отметила День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины. День создан для того, чтобы привлечь внимание к вопиющим нарушениям со стороны россии, которая не соблюдает все существующие конвенции и договоры по ведению войны.

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День хозяйственных судов ежегодно отмечают 4 июня. В 2022 году Украина отмечает 31 год с момента создания судебной системы. 4 июня 1991 года был принят Закон Украины «Об арбитражном суде», который стал основой для образования в Украине независимой системы хозяйственного судопроизводства.

Всемирный день борьбы с кариесом отмечают 4 июня ежегодно. Кариес ― это патологический процесс, при котором происходит деминерализация и размягчение твердых тканей с последующим образованием полости, которая может привести к пульпиту или даже периодонтиту. Это распространенная болезнь, которой страдают во всем мире. Болезни зубов вызывают проблемы с пищеварением и провоцируют другие заболевания по всему организму. Главное правило предотвращения кариеса ― чистить зубы минимум дважды в день.

4 июня ― церковные праздники:

День памяти мученика Василиска отмечают ежегодно 4 июня. Святой Василиск жил в 4 веке, в период гонений на христиан. Он пострадал за веру во время правления императора Максимиана Галерия. Мученик Феодор Тирон был дядей Василиска. После смерти дяди, солдаты взялись за Василиска: его схватили вместе с братьями святого Феодора ― Евтропием и Клеоником. Сначала они находились в тюрьме, их допрашивали и пытались вернуть в язычество. Однако святые наоборот обратили к вере во Христа немало язычников. Этого им не простили ― братьев Евтропия и Клеоника распяли на кресте сразу, а Василиска отправили в город Команы в другую тюрьму. Стражи сочувствовали Василиску, поэтому его просто выпустили на свободу, и тот своими чудесами обратил к вере многих язычников. Однако Василиска все-таки схватили и казнили за его деяния.

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4 июня ― день ангела:

4 июня в православной традиции день ангела празднуют Даниил, Захар, Макар, Михаил, Павел, Теодор, Федор, Иаков и София.

4 июня ― приметы и традиции:

До того как христианство стало верой в Киевской Руси, 4 июня праздновали День бога Ярила, покровителя земледельцев, скотоводов и природы. В этот день принято лентами украшать деревья, если были еще прошлогодние колоски ― их добавляли в композиции.

Туманы на Василиска ― к грибному лету.

Если вечером громко квакают лягушки, будет ветрено.

4 июня ― что можно и что нельзя делать:

Нельзя ничего занимать.

Нельзя работать в поле ― посеянное сегодня не вырастет.

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